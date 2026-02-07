Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece el conductor de una quitanieves al salirse y caer por una ladera en el Puerto del Pico (Ávila)

El varón de unos 40 años perdió la vida al sufrir este accidente en la N-502, a la altura de en Villarejo del Valle

Ambulancia de emergencias sanitarias

Ambulancia de emergencias sanitarias / JcyL / Loz

Ical

Ávila

Un varón de unos 40 años, conductor de una máquina quitanieves, falleció hoy al salirse de la vía y caer por una ladera de 20 metros en el kilómetro 56 de la carretera N-502, en el Puerto del Pico, en Villarejo del Valle (Ávila). El siniestro se registró a las 16.10 horas de este sábado, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León

Asimismo, la sala del 1-1-2 informó del accidente al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León, que movilizó al Grupo de Rescate de la Junta y a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Mombeltrán y Cuevas del Valle, a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl-, que envió una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento del conductor. Finalmente, el Grupo de Rescate no pudo acceder a zona debido a la “mala” meteorología.

