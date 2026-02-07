Fallece el conductor de una quitanieves al salirse y caer por una ladera en el Puerto del Pico (Ávila)
El varón de unos 40 años perdió la vida al sufrir este accidente en la N-502, a la altura de en Villarejo del Valle
Ical
Un varón de unos 40 años, conductor de una máquina quitanieves, falleció hoy al salirse de la vía y caer por una ladera de 20 metros en el kilómetro 56 de la carretera N-502, en el Puerto del Pico, en Villarejo del Valle (Ávila). El siniestro se registró a las 16.10 horas de este sábado, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
Asimismo, la sala del 1-1-2 informó del accidente al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León, que movilizó al Grupo de Rescate de la Junta y a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Mombeltrán y Cuevas del Valle, a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl-, que envió una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.
En el lugar, los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento del conductor. Finalmente, el Grupo de Rescate no pudo acceder a zona debido a la “mala” meteorología.
- Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
- Colisiona un tren que cubre la línea entre Valladolid y Puebla de Sanabria contra un camión en el paso a nivel de Pozaldez
- Diecinueve tramos con cadenas y cinco cerrados por la nieve en Castilla y León
- Siete vehículos implicados en un accidente en cadena en la A-62 en Valladolid
- Muere una mujer al caer su vehículo por un desnivel en Salamanca
- La UVa despide al profesor que justificó la muerte de Sergio Delgado por ser de Valladolid
- La CHD mantiene un aviso rojo y 12 amarillos por crecidas en los ríos de Castilla y León por el deshielo y las intensas lluvias
- La nieve regresa a Castilla y León