La UVa despide al profesor que justificó la muerte de Sergio Delgado por ser de Valladolid

El rector de la Universidad de Valladolid (UVa), Antonio Largo, aprovechó hoy la reunión del Consejo de Gobierno de la institución académica para anunciar el despido de Héctor Felipe Mateo como profesor ayudante en el departamento de Informática de la Escuela de Ingeniería Informática después de que justificara la muerte de Sergio Delgado por ser vallisoletano, tras una agresión sufrida en Burgos en febrero de 2024.

La UVa aseguró el pasado miércoles, una vez publicados los mensajes difundidos en distintas cuentas de redes sociales sobre los comentarios del profesor, que abría las actuaciones procedentes conforme a las normas y procedimientos universitarios.

Gravedad de los mensajes

“Ante la naturaleza y gravedad de los mensajes difundidos en los que se hace referencia a unos posts publicados a título personal en su cuenta privada por un profesor de esta institución, la Universidad de Valladolid manifiesta su repulsa y condena ante cualquier tipo de violencia, que en ningún caso puede tener justificación alguna”, rezaba el comunicado difundido por la UVa. Hoy, fuentes de la Universidad aseguraron a la Agencia Ical el despido del docente Héctor Felipe Mateo.

Largo trasladó hoy “todo el apoyo” de la Universidad de Valladolid a la familia de Sergio Delgado, “víctima en Burgos de un crimen terrible. Hoy reitero nuestro respeto y cercanía ante un suceso que nos conmueve profundamente”, aseguró.

A continuación, el rector afirmó que, en menos de 24 horas, se han realizado las comprobaciones necesarias para valorar los hechos y adoptar una decisión fundada. “Concluidas dichas comprobaciones y a la vista de la información disponible y del reconocimiento de los hechos por el propio interesado, la Universidad ha apreciado que hay motivos suficientes para considerar que no concurre la idoneidad profesional exigible para el desempeño de funciones docentes”, remarcó.

En consecuencia, se ha acordado la extinción con carácter inmediato de su relación contractual con la Universidad de Valladolid. Asimismo, se ha dado traslado al Ministerio Fiscal de la información disponible. “Nuestra obligación es garantizar un entorno académico basado en el respeto, la responsabilidad y la confianza”, subrayaron desde la UVa.