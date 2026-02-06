El lugar desconocido que deberías ver en este pueblo de Castilla y León: un manantial mágico de aguas turquesas

En el pequeño pueblo soriano de Muriel de la Fuente se esconde uno de los rincones más sorprendentes y menos masificados de Castilla y León. Hablamos de la conocida como La Fuentona, un manantial de aguas turquesas tan profundas que durante años alimentó leyendas sobre criaturas y pasadizos subterráneos hacia el Duero.

Este paraje natural protegido es, en realidad, un surgimiento kárstico donde el agua brota desde galerías ocultas que aún hoy no se conocen en su totalidad. Buceadores profesionales han descendido más de 100 metros sin encontrar el final de la cavidad. La transparencia del agua, rodeada de sabinas centenarias, convierte el lugar en un escenario casi irreal.

Muy cerca, el sendero lleva a la Cascada del Arroyo Abión, otro enclave poco transitado que completa una experiencia paisajística sorprendente para un pueblo tan pequeño como Muriel de la Fuente.

"Ojo de mar"

Se trata de uno de los lugares más bellos de la provincia de Soria, donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Podrás explorar allí los manantiales subterráneos que forman el "ojo de mar", un hábitat único para muchas especies.

En la zona se han hallado restos arqueológicos de la Edad del Bronce y la Edad Media. Sus aguas gélidas y transparentes tienen sonido: el las cascadas y el canto de las aves. Además, tiene un plus: los buitres leonados y halcones que anidan en las rocas.