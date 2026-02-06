Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Continúa por tierra y aire la búsqueda del octogenario desaparecido en León

No se tienen noticias del hombre desde la tarde del miércoles

Búsqueda del hombre desaparecido.

Búsqueda del hombre desaparecido. / Ical

Ical

León

Las labores de búsqueda del hombre de 82 años de edad desaparecido de su domicilio en la localidad de Noceda del Bierzo (León) continúan por tierra y aire.

La Guardia Civil lidera, coordina y dirige el dispositivo tras tener conocimiento de la desaparición a través de un familiar la tarde del miércoles e iniciarse las labores de rastreo por la localidad y alrededores en las que participan diversas unidades auxiliadas por un perro especializado en seguridad y rescate, helicóptero y dron, coordinadas por el Puesto de Mando Avanzado establecido en la localidad.

