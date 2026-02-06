Continúa por tierra y aire la búsqueda del octogenario desaparecido en León
No se tienen noticias del hombre desde la tarde del miércoles
Ical
León
Las labores de búsqueda del hombre de 82 años de edad desaparecido de su domicilio en la localidad de Noceda del Bierzo (León) continúan por tierra y aire.
La Guardia Civil lidera, coordina y dirige el dispositivo tras tener conocimiento de la desaparición a través de un familiar la tarde del miércoles e iniciarse las labores de rastreo por la localidad y alrededores en las que participan diversas unidades auxiliadas por un perro especializado en seguridad y rescate, helicóptero y dron, coordinadas por el Puesto de Mando Avanzado establecido en la localidad.
- Colisiona un tren que cubre la línea entre Valladolid y Puebla de Sanabria contra un camión en el paso a nivel de Pozaldez
- Diecinueve tramos con cadenas y cinco cerrados por la nieve en Castilla y León
- Siete vehículos implicados en un accidente en cadena en la A-62 en Valladolid
- Muere una mujer al caer su vehículo por un desnivel en Salamanca
- La nieve regresa a Castilla y León
- ¿Cuánto cobrarán los miembros de las mesas electorales en las elecciones de Castilla y León?
- La CHD mantiene un aviso rojo y 12 amarillos por crecidas en los ríos de Castilla y León por el deshielo y las intensas lluvias
- Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Salamanca