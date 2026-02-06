Condenado a 14 años de prisión el autor de la muerte por estrangulación de su pareja en Béjar (Salamanca)

La Audiencia Provincial de Salamanca condenó a 14 años de prisión al autor de la muerte por estrangulación de su pareja en Béjar el pasado 30 de agosto de 2023. Tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado sábado, el magistrado de la sala le impuso, además, por un delito probado de homicidio, indemnizaciones para la familia por valor superior a 818.000 euros.

Las indemnizaciones, por un total exacto de 818.670,49 euros, se distribuyen en 681.138,37 euros a repartir entre los cuatro hijos que dejó la víctima tras su muerte, todos menores cuando ocurrieron los hechos; 74.508,03 euros para su padre; y un total de 63.024,09 euros a repartir a partes iguales entre sus tres hermanos. Todo el dinero, en concepto de daños y perjuicios causados.

Sentencia

La sentencia, a la que tuvo acceso Ical, considera probado que el homicida, sobre las 02.00 horas de la fecha en que ocurrieron los hechos, estaba solo junto a su pareja en el dormitorio de matrimonio del piso que compartían en la localidad salmantina de Béjar. En un momento dado, tuvieron una discusión, al parecer por problemas de infidelidad o “cuernos”, según informó esta agencia en su momento, en el curso de la cual llamó “putón” a su pareja y esta le golpeó levemente con un objeto, que pudo ser un cenicero.

El condenado reaccionó inmediatamente y propinó a la víctima un fuerte golpe con el mismo cenicero de cristal en la región frontal de la cabeza, que la aturdió y le causó una herida grave por la que comenzó a sangrar. Acto seguido, se abalanzó sobre ella y, con la intención de matarla, la atacó, mientras se defendía de forma activa y eficiente. La derribó, al tiempo que se sentó a horcajadas sobre ella, lo que, según recoge el documento judicial, le causaba sofocación por compresión toraco-abdominal.

A la vez, la agarró fuertemente del cuello con ambas manos y la estranguló durante un minuto más o menos, a la par que presionaba también los labios y nariz, lo que agravó la sofocación por oclusión directa de orificios respiratorios, todo ello hasta dejarla sin vida, como era su voluntad. La muerte se produjo como consecuencia de una anoxia hipoxémica, es decir, por estrangulación. El cadáver, finalmente, terminó en el suelo del dormitorio en posición de cúbito entre la pared y la cama.

Consumidor de alcohol y drogas

El homicida, que mantenía con la víctima desde hacía años una relación de pareja análoga a la conyugal y ambos residían en el domicilio familiar, era consumidor de alcohol y cocaína al tiempo de los hechos, pero no resultó probado en el juicio que, por tal circunstancia, tuviera afectadas en ningún grado sus facultades cognitivas y volitivas cuando produjo la muerte de su pareja.

Según la sala, el condenado “obró impulsado por un estímulo tan poderoso, los golpes y ataque de su mujer, que produjeron en él un arrebato, una ofuscación que mermó su capacidad de control. Él mismo puso en conocimiento de las autoridades la comisión del delito antes de que fuera perseguido. De hecho, llamó a la Policía sobre las seis de la madrugada anunciando su intención de quitarse la vida

Tal y como informó Ical, el hombre fue encontrado por la Guardia Civil en torno a las 6.18 horas, cuando amenazaba con arrojarse al vacío desde un viaducto en el kilómetro 412 de la autovía A-66, en el mismo término municipal de Béjar, y confesó el crimen. Algo más de una hora después, hacia las 7.30, las autoridades consiguieron convencerlo para que accediera a bajar del viaducto por sus propios medios y, a continuación, fue detenido por la Policía Nacional.