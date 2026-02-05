La Universidad de Valladolid actuará contra el docente que justificó el asesinato de un joven por un puñetazo
Sergio Delgado murió hace dos años por decir que era de Valladolid
La Junta apoya que la universidad llegue hasta "las últimas consecuencias"
Efe
La Universidad de Valladolid (UVa) ha señalado este jueves que actuará con "toda la contundencia" que permite sus competencias en el ámbito académico contra el docente que justificó el asesinato de Sergio Delgado, un joven vallisoletano que murió hace dos años a consecuencia de un puñetazo cuando dijo que era de Valladolid y cuyos hechos se juzgan esta semana en la Audiencia de Burgos.
Así lo ha trasladado el rector de la UVa, Antonio Largo Cabrerizo, en declaraciones previas a su participación en un programa de televisión, en las que también ha expresado su solidaridad a la familia del joven vallisoletano asesinado, que este miércoles anunció posibles acciones legales contra el docente una vez que termine el proceso judicial y pidió su expulsión de la institución académica. Concretamente, este docente publicó, un día después del crimen, en la red social X -entonces Twitter- este mensaje: "Si ese fue el motivo, pues un asesinato muy merecido", lo que generó entonces, pero especialmente ahora con las sesiones del juicio, revuelo en redes sociales y en el ámbito académico.
Opinión de la Junta
Preguntado por esta polémica en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha afirmado que a la Junta le parece "razonable que la universidad pudiera llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones de estos hechos y en las decisiones que le pudieran corresponder desde el punto de vista disciplinario y laboral".
