Martínez llama a hacer de Castilla y León una comunidad "atractiva"

El secretario del PSOE en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha expresado este jueves su "absoluto respeto" a los comicios autonómicos celebrados en la actual etapa electoral –los extremeños del pasado 21 de diciembre y los aragoneses del próximo 8 de febrero– si bien ha vuelto a insistir en la necesidad de que el 15 de marzo –fecha de la cita con las urnas en Castilla y León – se hable en concreto de esta comunidad.

Asimismo, ha defendido que el que se examinará el próximo 15 de marzo será el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, por las "nefastas políticas" que ha llevado a cabo en sus siete años al frente del Ejecutivo de Castilla y León. "El 15 de marzo nos jugamos o más de lo mismo o un cambio", ha reiterado Carlos Martínez, que ha insistido en su mensaje de que el más de lo mismo son cuatro más de gobierno del Partido Popular en Castilla y León, que, según ha lamentado, ya se sabe dónde lleva, con una crítica expresa a los "siete años de desgobierno" y de "parálisis e inmovilismo" que ha achacado al Fernández Mañueco.

Giro de guion

En este sentido, ha presentado el proyecto del Partido Socialista de Castilla y León como un "giro de guión de 180 grados" para cambiar las dinámicas de la comunidad Autónoma que permitan "dejar de gestionar el declive" para "empezar a gestionar las oportunidades, que son muchas". "Yo confío mucho en la ciudadanía y tengo la absoluta esperanza y el pleno convencimiento de que la ciudadanía de Castilla y León es absolutamente consciente de que lo que nos jugamos en este próximo 15 de marzo", ha zanjado.

Martínez ha realizado estas declaraciones antes de participar en un encuentro organizado por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT-Ávila en el que ha aprovechado la ocasión para referirse a un asunto de "plenísima actualidad", en alusión a la revalorización de las pensiones que, según ha afeado, contó con el voto en contra del PP el pasado 27 de enero. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta ha sentenciado que ese voto en contra fue una demostración de que el Partido Popular "vuelve a dar la espalda a los pensionistas de la Comunidad Autónoma", tras lo que ha pedido explicaciones a Fernández Mañueco .

Por otro lado, hizo especial hincapié en el "derecho a quedarse" y el "derecho a volver" de los ciudadanos de Castilla y León que ha ligado a una adecuada asistencia sanitaria en el entorno rural, a una planificación educativa para que los jóvenes se puedan incorporar al mercado laboral y al desarrollo de una serie de infraestructuras que garanticen la movilidad desde el punto de vista comarcal dentro de las provincia y entre las provincias de la comunidad autónoma.