Mañueco acusa a Vox y a PSOE de "planificar estrategias en contra de la comunidad"

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó en Ávila que "aquella fuerza política que decía que no iba a estar nunca al lado del PSOE", en referencia a VOX, "está al lado del PSOE para planificar estrategias en contra de las personas de Castilla y León".

Para Mañueco, "a Pedro Sánchez le alegra cada voto que vaya a VOX", mientras que su formación tiene claro que Castilla y León "no se puede quedar entre dos extremos que se necesitan para hacer ruido". "Lo que necesitamos en esta tierra es serenidad, reflexión y por supuesto, certezas".

Pinza PSOE-Vox

"El futuro de esta tierra no puede quedarse colgado de la pinza PSOE-Vox Castilla y León, que han votado juntos en más de un centenar de ocasiones en las Cortes regionales", subrayó el candidato del PP en las Autonómicas del 15 de marzo, quien añadió que "es sorprendente que una fuerza política que dice que nunca iba a apoyar al PSOE aunque sacara un decreto para poner banderas de España en todas las rotondas, aquí en las Cortes de Castilla y León se haya abrazado una y otra vez, hasta en más de un centenar de ocasiones, al Partido Socialista, y hablamos de votaciones que dicen bien a las claras cuál es la posición de una formación política".

Presupuestos

También, Fernández Mañueco criticó que Vox "ni siquiera quiso sentarse con el Partido Popular a negociar los presupuestos, pero sí se sienta con el PSOE para establecer una estrategia para bloquear los presupuestos". Una decisión con la que, según indicó, "lo que ha hecho ha sido rechazar las bonificaciones a los peajes con un mínimo del 60% del precio para los conductores recurrentes empadronados en nuestra comunidad, las ayudas de 300 euros para más de 100.000 autónomos, las ayudas a personas mayores que quieren seguir viviendo en su casa y desean cambiar una bañera por un plato de ducha o mantener la gratuidad del Buscyl, los helicópteros medicalizados en todas las provincias y el incremento en un 80% de la vivienda pública en nuestra comunidad autónoma".

"Son medidas que no se pudieron aprobar por el rechazo de los presupuestos del PSOE y VOX de Castilla y León, pero que pondremos en marcha con el nuevo Gobierno si los ciudadanos de Castilla y León nos dan su confianza", aseguró, el líder del PP en la Comunidad.

Mañueco dijo que "una cosa es el discurso nacional y otra el de la comunidad autónoma, lo que preocupa y ocupa la vida cotidiana de las personas de Castilla y León" y por eso, a su juicio, "el PSOE está encantando con Vox Castilla y León" y "la pinza no es un eslogan, es la realidad de dos fuerzas apretando en la misma dirección para que Castilla y León no avance".