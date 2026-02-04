De la Rosa apela al “voto útil” de la izquierda y de los que “están hartos” de Mañueco

El cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León por el PSOE de Burgos y secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, apeló hoy al “voto útil” de la izquierda y de los que “están hartos” del líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y de su formación ante las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Además, insistió en que “el mayor enemigo” es la abstención por lo que apeló a “la responsabilidad de la participación en estas elecciones como nunca”. Lo dijo después de registrar la candidatura socialista por la provincia a las próximas elecciones autonómicas en la Junta Electoral Provincial de Burgos.

En este sentido, De la Rosa llamó al “voto útil como nunca, a ese voto útil de la izquierda, a ese voto útil del progreso, y a ese voto útil, no solamente de la izquierda y el progreso, sino de decenas de miles de burgaleses y burgalesas, de castellanoleoneses que están hartos del Partido Popular, que están hartos de Mañueco, y que han podido votar a veces al PP, a veces al PSOE, a veces se han abstenido, que tienen que votar cambio, y la única papeleta del cambio la representa el Partido Socialista”.

Candidatura ganadora

Parafraseando al refrán castellano “no hay dos sin tres y tampoco hay quinto malo”, en alusión a la victoria en Burgos del PSOE en las elecciones de 2019 y 2022, se mostró confiado en “ganar por tercera vez las elecciones autonómicas en Burgos”. “Este es un equipo de una candidatura ganadora pero necesitamos una victoria lo más amplia posible”, exclamó. Asimismo, insistió en que los socialistas se marcan el objetivo de mantener el quinto procurador por esta provincia.

“Si logramos ese objetivo y sacamos a la gente de sus casas a votar el día 15, porque nuestro mayor enemigo es la abstención, es que haya ciertos votos que, con el máximo respeto y con toda honestidad, si van a ir a otras formaciones políticas, tienen pocas o nulas opciones de conseguir representación, y menos por circunscripciones como la de Burgos, que solo tiene once escaños, apelo a la responsabilidad de la participación en estas elecciones como nunca”, manifestó.