Mañueco promete incrementar un 15% las inversiones en innovación y de tecnología hasta los 475 millones de euros

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección al frente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió hoy en Miranda de Ebro (Burgos) a incrementar un 15 por ciento las inversiones de programas de innovación y de tecnología hasta llegar a los 475 millones de euros, si gana las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

“Nuestro objetivo para el año 2026 será incrementar un 15 por ciento la partida destinada a inversiones de programas de innovación y de tecnología en todos los ámbitos, en todos los sectores económicos y en todos los servicios públicos, hasta llegar a una cifra de 475 millones de euros”, avanzó tras visitar el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro.

En este sentido, recordó que el pasado año no se aprobaron y “se bloquearon” los presupuestos para 2026 y culpó a “la pinza” del PSOE y de Vox Castilla y León. Una situación que, según reconoció, “les ha sorprendido a todos muchísimo” porque “dos partidos que se consideran tan incompatibles y que se presentan ante los ciudadanos como polos absolutamente opuestos, han votado conjuntamente en más de cien ocasiones”. “Por eso lo llamamos la pinza del PSOE y Vox Castilla y León y no estamos hablando de un eslogan, estamos hablando de una realidad constatable y medida”, aseveró.

Frenar la acción del gobierno

Asimismo, el candidato popular a la reelección se refirió a que esta “pinza” también se ha podido ver en otros ámbitos como la educación, la agricultura y la ganadería o la sanidad. “Votando estas dos fuerzas políticas es lo mismo para frenar la acción del gobierno”, aseguró, al tiempo que apuntó que “hay algo muy razonable que se preguntan todas las personas de esta tierra”.

“¿Cómo es posible que una formación política que dijo que nunca jamás votarían con el PSOE, aunque fuera para poner banderas de España en todas las rotondas, aquí en Castilla y León, se abrace al PSOE una y otra vez en las Cortes de la Comunidad?”, se preguntó. E insistió en que “no se está hablando de eslóganes ni de discursos”, sino “de votaciones que identifican qué es lo que hace cada formación política”.

Por ello, enfatizó que “el discurso nacional dice una cosa”. "Lo que podemos comprobar es que cuando hablamos de ayudas a familias, a estudiantes, a agricultores y ganaderos, a jóvenes, a mayores, la realidad es otra y hemos visto esta situación”. “Hay consecuencias en el ámbito de la educación, la vivienda y en otros ámbitos”, resaltó, al tiempo que consideró que “ahí no podemos quedar atrapados en nuestra tierra; en esos dos extremos que se necesitan para seguir haciéndolo”.

Debate cara a cara con Martínez

A preguntas de los periodistas acerca de la posibilidad de un debate cara a cara con el candidato socialista Carlos Martínez, Fernández Mañueco reiteró que “en 2019, en 2022 y también en este año en el que estamos, las elecciones autonómicas están sometidas a una reforma que hubo de la ley electoral”.

“La ley electoral determinaba la constitución de una comisión que se encargaba de los debates y también qué formaciones políticas debían intervenir en esos dos debates que debemos realizar”, relató. Y ahí, dijo, “me someto a lo que establezca la comisión de debates”. “Me someto también a la práctica consuetudinaria que en el año 2019 y en el año 2022 hubo debates con todas las formaciones políticas que tenían representación, grupo parlamentario propio, según dice la propia legislación”, añadió. Por ello, concluyó que son “los equipos de campaña los que tienen que determinar”.