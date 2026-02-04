La Hoz de Orillares, el capricho natural del río Pilde que sorprende en el norte de Soria

El norte de la provincia de Soria esconde rincones que sorprenden incluso a quienes creen conocer bien su territorio. Uno de ellos es la Hoz de Orillares, un paraje singular donde el río Pilde ha ido horadando la roca a lo largo del tiempo hasta crear curiosas cavidades y formaciones naturales que llaman la atención por su aspecto casi escultórico.

El paso constante del agua ha modelado este estrecho valle, dando lugar a paredes rocosas con oquedades, entrantes y pequeñas cuevas que invitan a detenerse y observar. El resultado es un paisaje cambiante, donde la geología y la erosión se combinan para ofrecer una estampa poco habitual incluso en una provincia tan rica en espacios naturales como Soria.

La Hoz de Orillares se presenta como un destino ideal para quienes buscan turismo tranquilo y alejado de las masificaciones. Pasear junto al cauce del río permite disfrutar del silencio, del sonido del agua y de un entorno natural bien conservado, perfecto para la fotografía, el senderismo suave o simplemente para desconectar.

Este enclave encaja además en la filosofía del turismo de interior que promueve la provincia: visitas pausadas, respeto por el entorno y puesta en valor de espacios menos conocidos pero con un gran potencial. La cercanía de pequeños núcleos rurales convierte la excursión en una oportunidad para completar la experiencia con gastronomía local y patrimonio.

La Hoz de Orillares es un ejemplo más de cómo la naturaleza ha sabido dejar su huella en Soria, creando paisajes singulares que merecen ser descubiertos. Un lugar que invita a mirar con calma y a dejarse sorprender por lo que el agua, con paciencia infinita, ha sido capaz de crear.