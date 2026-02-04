La Guardia Civil destruye un proyectil de la Guerra Civil cerca de una iglesia en Palencia

Agentes de la Guardia Civil de Palencia llevaron a cabo ayer la detonación controlada de un proyectil de la Guerra Civil localizado en la localidad de Matalbaniega, en el municipio de Aguilar de Campoo.

Según indicaron a Ical fuentes policiales, el artefacto fue hallado por dos hombres que paseaban por un camino próximo a la iglesia de San Martín, quienes alertaron de inmediato a las autoridades. Ante la situación, se desplazaron hasta el lugar especialistas del GEDEX (Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos), que aseguraron la zona y procedieron a su destrucción controlada.

Se trataba de un proyectil de artillería de metralla de calibre 76,5 milímetros, con un peso aproximado de 6,5 kilos, que contenía carga explosiva y espoleta activa.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de no manipular nunca este tipo de artefactos y de avisar de inmediato a las autoridades en caso de encontrar explosivos, evitando riesgos innecesarios.