La Guardia Civil destruye un proyectil de la Guerra Civil cerca de una iglesia en Palencia

Especialistas del GEDEX detonaron controladamente un proyectil de la Guerra Civil en Matalbaniega, tras ser descubierto por dos hombres cerca de la iglesia de San Martín.

Detonado un proyectil de la Guerra Civil en Matalbaniega (Palencia)

Detonado un proyectil de la Guerra Civil en Matalbaniega (Palencia) / Guardia Civil

Ical

Palencia

Agentes de la Guardia Civil de Palencia llevaron a cabo ayer la detonación controlada de un proyectil de la Guerra Civil localizado en la localidad de Matalbaniega, en el municipio de Aguilar de Campoo.

Según indicaron a Ical fuentes policiales, el artefacto fue hallado por dos hombres que paseaban por un camino próximo a la iglesia de San Martín, quienes alertaron de inmediato a las autoridades. Ante la situación, se desplazaron hasta el lugar especialistas del GEDEX (Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos), que aseguraron la zona y procedieron a su destrucción controlada.

Se trataba de un proyectil de artillería de metralla de calibre 76,5 milímetros, con un peso aproximado de 6,5 kilos, que contenía carga explosiva y espoleta activa.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de no manipular nunca este tipo de artefactos y de avisar de inmediato a las autoridades en caso de encontrar explosivos, evitando riesgos innecesarios.

TEMAS

