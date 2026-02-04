Toda Castilla y León, salvo Valladolid, en aviso este miércoles por deshielos
Las precipitaciones débiles a moderadas, más probables en la madrugada y la noche, marcarán la jornada en la comunidad, mientras la cota de nieve ascenderá hasta los 2.000 metros
Efe
Todas las provincias de Castilla y León salvo Valladolid están este miércoles por aviso amarillo, el de menor riesgo, por deshielos, según publica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.
El aviso amarillo indica que los deshielos no afectan a la seguridad de las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta, y va desde el mediodía y hasta la medianoche de este 4 de febrero.
Previsión meteorológica
Este miércoles se prevé tiempo nuboso o cubierto en Castilla y León, con precipitaciones débiles a moderadas, serán más frecuentes y probables de madrugada y por la noche, localmente pueden ser persistentes en el oeste.
La cota de la nieve se situará de madrugada 800 a 900 metros en el norte y este y 1.000 a 1.200 metros en el resto, subiendo luego a 1.600 a 2.000 metros.
Las temperaturas mínimas se prevén sin cambios y máximas en ascenso moderado.
Se mantienen las heladas débiles en cotas altas; con viento del suroeste, moderados con probabilidad de algunas rachas muy fuertes.
En las capitales de provincia, las mínimas estarán entre el grado de Burgos, León, Palencia y Soria y los 4 de Salamanca; con máximas entre los 10 de Soria y los 13 de Palencia y Salamanca.
