Castilla y León registra un 53% de superávit de precipitaciones en enero respecto a la media de los últimos 30 años

Aemet advierte que el tren de borrascas continuará durante siete días más y provocará avenidas de los ríos por la saturación de los suelos

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas.

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. / Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

Ical

Valladolid

Castilla y León registró un 53 por ciento de superávit de precipitaciones en el mes de enero respecto a la media de los últimos 30 años, es decir, desde 1990 a 2020, lo que constata que desde que empezó 2026 este periodo se caracteriza como “muy húmedo”, si bien aún no alcanza la característica de “extremadamente húmedo”. Así lo señaló, en declaraciones a Ical, el jefe de Predicción de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad (Aemet), Jesús Gordaliza, quien agregó, igualmente, que también se ha anotado una anomalía de -0,2 grados del valor medio de temperatura, “un valor que no es significativo”.

“Llevamos un episodio de borrascas atlánticas encadenadas, con mucha agua, nieve y viento, y febrero se inicia con la misma tendencia”, avanzó, para advertir que este “tren no se detiene” que continuará, al menos, durante los próximos siete días.

Tierra saturada

Con estos precedentes de borrascas, el resultado es que la tierra “está ya muy saturada de agua” y “todo lo que venga en formato de lluvia y de deshielo, procedente de los sistemas montañosos de la comunidad, va a ir a los suelos, y como están saturados, esta escorrentía la llevará directamente a los ríos, que aumentarán mucho más su nivel porque seguirán llegando borrascas estos siguientes días con precipitaciones asociadas”.

Así la borrasca Leonardo, que está ahora sobre la Península Ibérica y que afecta principalmente a Andalucía, llegará mañana a la Comunidad con fenómenos adversos, como rachas de viento en toda la Comunidad y precipitaciones persistentes, matizó Gordaliza, sobre todo en Salamanca y Ávila. Sin embargo, reiteró que a partir de ahí “habrá más borrascas encadenadas esta situación”.

En la España peninsular, en enero se registraron 119,3 litros por metro cuadrado de media, un 85 por ciento más que el promedio de 1991-2020. Fue, por tanto, un mes muy húmedo. Fue el segundo enero más lluvioso del siglo XXI, por detrás tan solo de 2001 (131.5 litros por metro cuadrado) y el séptimo desde 1961.

