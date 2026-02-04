Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Salamanca

Irene fue vista por última vez el 3 de febrero

Imagen de Irene.

Imagen de Irene. / Centro Nacional de Desaparecidos

Europa Press

Salamanca

Buscan a una menor de 16 años que fue vista por última vez el martes día 3 de febrero en Salamanca capital, según un aviso publicado por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del que se hace eco Europa Press.

En el aviso que ha publicado el centro dependiente del Ministerio del Interior se detalla que la menor desaparecida, Irene N.G, mide 155 centímetros, tiene el pelo liso, largo y de color castaño y los ojos de color marrón.

La joven, de constitución física delgada, fue vista por última vez el pasado martes en la capital salmantina.

Si alguien tiene información sobre esta persona puede llamar a los teléfonos 091 -Policía Nacional- y 116000 o contactar a través de la web de CNDES.

TEMAS

