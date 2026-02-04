La borrasca Leonardo deja problemas de circulación en varias carreteras de Castilla y León

La nieve que ha traído la borrasca Leonardo hasta la Comunidad provoca a esta hora que algunas autovías y autopistas, sobre todo de las provincias de León y Soria, presenten problemas de circulación, según informa la Dirección General de Tráfico. Los camiones no pueden circular en la AP-66 desde Caldas de Luna hasta Montejos del Camino (León) y desde El Moclín hasta Traslacruz entre León y Asturias y se procedió al embolsamiento de articulados en la A-6 en Combarros y en la N-630 en Villamanin de la Tercia, en León.

También prohíbe adelantar a los vehículos pesados por los problemas que ocasiona la nieve en la calzada en la AS-228 en Villasecino (León); en la AP-51 desde Aldeavieja a Brieva de Vicolazano (Ávila); en la A-6 entre Quintanilla de Combarros y Rodanillo (León); en la A-2 entre Torija (Guadalajara) y Jubera (Soria); A-1 desde Villarejo hasta Bocegillas (Segovia); AP-61 desde la Estación del Espinar hasta Navas de Riofrío (Segovia); A-15 desde Fuentelcarro hasta Lubia; en la SO-20 desde Lubia a Soria; A-52 desde Rionegro del Puente hasta Requejo (Zamora) y desde Valparaíso a Candas (Orense).

Además los camiones y articulados no podrán circular en la AV- 913 en San Esteban del Valle y en la AV-901 desde Villanueva de Ávila hasta Mijares; en la N-601 entre Izagre-Valdelafuente (León); en la A-60 desde Santasmartas hasta Trobajo del Cerecedo (León); la N-630 en Arbas del Puerto (León); y en la N-661 en Santa María del Condado (León).