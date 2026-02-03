Tres ríos continúan en aviso rojo y cuatro en naranja en Castilla y León

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene tres avisos en nivel rojo, cuatro en naranja y 13 en amarillo en los ríos de Castilla y León por el deshielo y las fuertes lluvias caídas en las últimas horas.

El organismo de cuenca sitúa el mayor nivel de peligrosidad en León, en el Cea a su paso por la localidad de Sahagún, y en el Órbigo en Santa Marina del Rey; y en Salamanca, en el Huebra en Puente Resbala. En cuanto a los tramos en nivel naranja, se localizan en la provincia leonesa, en el Cea en Valderas; y en el Esla en Benamariel; y en Zamora, en el Órbigo en Manganeses; y en Santa Cristina de la Polvorosa, informa Ical.

Por lo que se refiere a los avisos en amarillo, hay cinco en León, en el Bernesga en la capital y Alija de la Ribera; en el Cea en Villaverde de Arcayos; en el Esla en Villalobar, y en el Órbigo en Santa Marina del Rey; tres en Palencia, en el Carrión en Villoldo, el Pisuerga en Cordovilla, y el Valdavia en Abia de Las Torres; otros tantos en Zamora, en el Eria en Morales del Rey, y en el Tera en Camarzana de Tera y Mózar de Valverde; uno en Salamanca, en el Duero en Saucelle-Duero; y otro en Segovia, en el Eresma en la capital.