Queda atrapado tras caer su coche por un terraplén de unos tres metros en León

Una persona ha quedado atrapada en el interior de su vehículo tras caer por un terraplén de unos tres metros en el término municipal de Villafranca del Bierzo, en la provincia de León, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 7.37 horas de este martes, 3 de febrero, cuando se informó de un accidente en la calle San Jerónimo a la altura del número 2 en Villafranca del Bierzo donde un vehículo había caído por un terraplén de unos tres metros y había una persona atrapada en su interior.

El 112 dio traslada del aviso a Policía Local de Villafranca del Bierzo, a Guardia Civil de León, a Bomberos de Ponferrada y a Emergencias sanitarias Sacyl. Se trata en concreto de un turismo que ha volcado al subir la cuesta y en el que, según indicó el alertante, habría una persona dentro atrapada tocando el claxon.