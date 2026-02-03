El número de parados subió en casi dos mil personas en enero en Castilla y León
El desempleo registrado en la comunidad cayó un 5,63 por ciento en comparación con el año anterior, menos que la media española (-6,17 por ciento)
Europa Press
El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.971 personas en enero en Castilla y León en comparación con el mes anterior hasta los 103.976 desempleados, un 1,93 por ciento más, 0,67 décimas por encima de la media que aumentó un 1,26 por ciento, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Se trata del séptimo peor dato en la evolución del paro en términos relativos del país que anotó aumentos en todas las autonomías salvo en Islas Baleares (-4,30 por ciento) y en Melilla (0,13 por ciento). Además, Castilla y León ha anotado el sexto mayor incremento del desempleo en cifras absolutas.
No obstante, el incremento del paro en Castilla y León ha sido inferior al anotado hace un año cuando sumó 2.887 personas a las listas del paro, un 2,69 por ciento más entonces.
Descenso acumulado
Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 6.202 parados, lo que supone un 5,63 por ciento menos, por debajo de la media (-6,17 por ciento), pero por encima del descenso del año anterior cuando cayó un 5,09 por ciento (5.906 parados menos).
Se trata, en concreto, del octavo mayor descenso interanual tanto en términos relativos como en cifras absolutas.
- La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León
- Dos fallecidos en las carreteras de Castilla y León en las últimas horas
- Disfruta del balneario más bonito de España en esta ciudad de Castilla y León: este lugar mágico te sorprenderá para realizar una escapada perfecta
- ¿Cuánto cobrarán los miembros de las mesas electorales en las elecciones de Castilla y León?
- Superjueves en el campo de Castilla y León con tractoradas en siete provincias
- Siete vehículos implicados en un accidente en cadena en la A-62 en Valladolid
- Muere una mujer al caer su vehículo por un desnivel en Salamanca
- La nieve regresa a Castilla y León