La nieve aparecerá en Castilla y León al final del día
Las temperaturas descienden y se producirán heladas en las montañas y en la meseta
Ical
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa de que la nieve aparecerá al final del día en la Comunidad, excepto en Zamora, donde es previsible que caiga también en las primeras horas de la mañana. Los cielos estarán nubosos o cubiertos, con precipitaciones, débiles localmente moderadas, que se generalizaran por la tarde y noche. La cota de nieve se situará al comienzo del día entre los 900 y 1100 metros e irá subiendo a 1200 y 1400.
Las temperaturas irán en descenso y se producirán heladas débiles o localmente moderadas en montaña y débiles dispersas en la meseta. El viento soplará del suroeste moderado.
A esta hora se registra un grado en Soria y Ávila; dos en Palencia, León, Segovia y Burgos; tres en Salamanca y Valladolid; y cuatro en Zamora. La temperatura máxima de nueve grados la registrarán León, Zamora y Palencia; ocho de máxima en Salamanca y Valladolid; y Ávila, Burgos, Soria, Segovia se quedarán con siete.
