Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desbordamiento de los ríos en ZamoraMercado de Abastos de ZamoraTurismo en Zamora: balance 2025San Pedro 2026 (Zamora)
instagramlinkedin

La nieve aparecerá en Castilla y León al final del día

Las temperaturas descienden y se producirán heladas en las montañas y en la meseta

Nieve en la capital leonesa el pasado 28 de enero.

Nieve en la capital leonesa el pasado 28 de enero. / Carlos S. Campillo - Ical

Ical

Valladolid

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa de que la nieve aparecerá al final del día en la Comunidad, excepto en Zamora, donde es previsible que caiga también en las primeras horas de la mañana. Los cielos estarán nubosos o cubiertos, con precipitaciones, débiles localmente moderadas, que se generalizaran por la tarde y noche. La cota de nieve se situará al comienzo del día entre los 900 y 1100 metros e irá subiendo a 1200 y 1400.

Las temperaturas irán en descenso y se producirán heladas débiles o localmente moderadas en montaña y débiles dispersas en la meseta. El viento soplará del suroeste moderado.

Noticias relacionadas y más

A esta hora se registra un grado en Soria y Ávila; dos en Palencia, León, Segovia y Burgos; tres en Salamanca y Valladolid; y cuatro en Zamora. La temperatura máxima de nueve grados la registrarán León, Zamora y Palencia; ocho de máxima en Salamanca y Valladolid; y Ávila, Burgos, Soria, Segovia se quedarán con siete.

TEMAS

Tracking Pixel Contents