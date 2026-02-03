Mañueco alerta sobre la "pinza" Vox-PSOE en Castilla y León: "Dos extremos unidos para seguir haciendo más ruido”

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección en la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentó hoy ante los ciudadanos la “pinza” que han conformado esta legislatura Vox y el PSOE en las Cortes de Castilla y León, que señaló son “dos fuerzas que aprietan en la misma dirección cuando se trata de obstruir”. “Castilla y León no puede quedar atrapada por dos extremos unidos para seguir haciendo más ruido”, dijo.

Fernández Mañueco, que compareció frente a un panel con las 100 resoluciones conjuntas de PSOE y Vox y una gran pinza roja y verde, aseguró que la Comunidad necesita “serenidad”, "responsabilidad" y “certezas”. En eso, señaló, van a “seguir” tras las elecciones del 15 de marzo y en la próxima legislatura, ya que garantizó “menos ruido", “menos teatro” y “más nueces”.

En ese sentido, el candidato popular dedicó su intervención en la sede autonómica del PP en Valladolid a denunciar la “realidad política” de Castilla y León durante esta legislatura, algo que a su juicio es una cuestión “objetiva”, “perfectamente documentada y fácilmente comprobable”. En las Cortes, señaló, Vox y el PSOE, que dicen ser “incompatibles” y se presentan como “dos polos opuestos”, han votado juntos más de 100 ocasiones, ”no una vez, no dos veces, más de un centenar de ocasiones”.

No un eslogan, una realidad

Asimismo, Fernández Mañueco recalcó la “pinza” de Vox Castilla y León y el PSOE no es un “eslogan", sino una “realidad” que se ha visto en la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 y en otras medidas importantes en materia de educación, agricultura, ganadería, sanidad o cultura. “PSOE y Vox Castilla y León votando lo mismo, haciendo la pinza para frenar la acción de gobierno”, lamentó.

De hecho, apuntó que muchos ciudadanos se preguntan “algo razonable” que es cómo se explica que quienes dicen que “no votarían al PSOE aunque pusieran banderas de España en todas las rotondas”, en las Cortes se abracen a los socialistas “una y otra vez”. “Esta es la realidad, ustedes mismos la han podido comprobar los últimos meses”, dijo por qué una cosa es el discurso nacional de los de Santiago Abascal, que se ausentan de los actos institucionales para no coincidir con Pedro Sánchez, y otra su actuación en el parlamento autonómico.

“Aquí, Vox ha decidido votar con el PSOE cada vez que había que bloquear y esto tiene consecuencias", insistió Fernández Mañueco, quien habló de su impacto sobre la educación, la vivienda, las personas mayores, los jóvenes y el mundo rural. A su juicio, el PSOE está “encantado” con Vox en la Comunidad, porque ha sido su “muleta” para “obstaculizar" los avances. “A Sánchez le alegra cada voto que vaya a Vox", aseveró.

El presidente Fernández Mañueco durante su intervención. / M. Chacón - Ical

Frente a esa “coalición del ruido”, como denominó a la unión de Vox y PSOE, señaló que existe otra forma de hacer política, de gobernar, pero también de “cumplir”. Por ello, insistió en mostrar a los ciudadanos con este acto político lo que pasa en las Cortes cuando se apagan los micrófonos y se enciende el panel de votaciones. “Aquí no hay marketing”, dijo, sino unos “hechos” que cada “paisano” de esta tierra merece, a su juicio, saber para que conozca quien opta por el “bloqueo” y quien por seguir “construyendo”, para que tomen una decisión el 15 de marzo.

Cuatro años, pero sin “cheque en blanco”

Por otra parte, el candidato a la reelección como presidente de la Junta insistió en que si tiene que alcanzar algún pacto con otra fuerza política hará constar en los documentos que firmen que esos acuerdos tienen que durar cuatro años, es decir, toda la legislatura, ya que señaló debe imperar un “régimen” de “mutua confianza” entre los socios. De esta forma, Fernández Mañueco reiteró que exigirá “responsabilidad” y recordó que en su caso garantizó que iba a agotar el mandato, tras la ruptura con Vox, y así lo ha hecho.

De nuevo, indicó que cualquier acuerdo no podrá ser ni un “cheque en blanco”, ni un “reparto de sillones”, sino un “proyecto serio” para cuatro años. “Vamos a ver qué ocurre el 15 de marzo”, indicó tras ser preguntado por la posibilidad de entenderse con Vox, su antiguo socio, tras lo sucedido en Extremadura y los resultados que anticipan las encuestas en Aragón, donde se celebran elecciones el próximo domingo, 8 de febrero.