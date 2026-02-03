Colisiona un tren que cubre la línea entre Valladolid y Puebla de Sanabria contra un camión en el paso a nivel de Pozaldez

Un tren que cubre la línea de Valladolid a Puebla de Sanabria (Zamora) ha colisionado contra un camión en el paso a nivel que se encuentra entre las localidades vallisoletanas de Pozaldez y Valdestillas, según han informado fuentes del servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Fuentes de Renfe explicaron a Ical que el tren afectado es el media distancia de las 7.08 horas, que cubría el trayecto Puebla y Valladolid, y el suceso fue un “arrollamiento muy leve” en un paso a nivel entre Pozaldez y Valdestillas, donde tocó la parte trasera del camión. Un vehículo que estaba haciendo trabajos en el paso a nivel y que al parecer estaba mal estacionado.

El 112 avisó al Centro Coordinador de Emergencias que coordinó el incidente con los bomberos de Diputación de Valladolid, que envió dos dotaciones al lugar, a Guardia Civil Cos, y a Emergencias sanitarias-Sacyl que envía una unidad medicalizada de emergencias (UME). En el momento del siniestro se trasladó que el camión se encontraba fuera de la vía y su conductor no tenía daños, informa Europa Press.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León activó además el helicóptero de rescate por estar la posición del tren en una zona que podría resultar de difícil acceso entre caminos. En el lugar, la enfermera rescatadora del GRS y el médico de la UME atendieron al camionero, no habiendo resultado nadie más herido. Finalmente, el GRS ha regresado a la base en Alcanzaren y el tren ha sido retirado a Valdestillas sin haber resultado ningún pasajero herido, según fuentes del 112.

