Los cinco adioses más sonados del PP en las Cortes de Castilla y León: De Ruiz Medrano a García Nieto

La confección de las listas del PP para las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo ha servido para incorporar una renovación de casi la mitad de los actuales procuradores en las Cortes de Castilla y León, con despedidas ya anunciadas por ellos mismos al final de la legislatura y con otras que se han fraguado en las últimas semanas, entre compromisos futuros y resignaciones amargas.

Entre las despedidas verbalizadas en las últimas sesiones parlamentarias de la legislatura que acaba de acabar destaca la del histórico Ramiro Ruiz Medrano, expresidente de la Diputación de Valladolid y exdelegado del Gobierno, con una dilatada trayectoria que ha recibido el reconocimiento de los suyos y de buena parte de sus contrincantes, por su forma de entender la política desde la búsqueda de acuerdos y alejada de la polarización que ahora impera.

La de Ruiz Medrano es quizás la más destacada, si dejamos como capítulo a parte la exclusión de las listas del consejero de Medio Ambiente y hasta ahora procurador por León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, pero de las listas del PP desaparecen también otros 'históricos' procuradores que, queriendo o sin querer, dejan ahora paso a caras nuevas.

El propio portavoz del Grupo Popular en esta última etapa, Ricardo Gavilanes; el exdelegado Territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo-Figueroa; el exalcalde de Ávila y expresidente de la FRMP, Miguel Ángel García Nieto; y el por muchos años portavoz de Agricultura, Óscar Reguera, son los otros nombres cuya ausencia más llaman la atención.

Ricardo Gavilanes

Tras unos meses de portavocía en los que ha pasado malos tragos, por la difícil relación con Vox tras la ruptura del Gobierno de coalición en Castilla y León, Gavilanes no solo deja esa responsabilidad, sino que, además, desaparece de las listas.

Aunque inicialmente parecía que era la alternativa a la candidatura de Suárez-Quiñones, finalmente ni uno ni otro figuran en esta nómina y quedan a la espera de futuros destinos, marcados por el resultado electoral y por las posibles designaciones de cargos dentro de la Junta u otras instituciones.

Ramiro Ruiz Medrano

Con un alegato a favor de la política local y más cercana, Ruiz Medrano se despidió de las Cortes el pasado 26 de noviembre, conocedor ya de que su futuro no pasaba por estas listas electorales: "Este recorrido concluirá no más allá de 2026, hace un tiempo decidimos con acierto que mi perfil no se correspondía con las nuevas formas de hacer política, lo asumí con naturalidad, soy hijo de la Transición", resumió ante el pleno de las Cortes.

Aunque su relevancia política ha estado más ligada a la Diputación de Valladolid y a su etapa como delegado del Gobierno en Castilla y León, llegó a ser vicepresidente primero de las Cortes e hizo bueno el verbo 'parlamentar', con intervenciones siempre mesuradas cuando en el Grupo Popular le encargaban defender alguna postura necesitada de prudencia.

Miguel Ángel García Nieto

Al igual que Ruiz Medrano, Miguel Ángel García Nieto será recordado más por su papel como alcalde de Ávila entre 2002 y 2015 y como presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias (2007-2015) que por su papel como procurador.

Sin embargo, en la última etapa, con Mañueco como presidente y dentro de un Grupo Popular falto de experiencia por la emigración de los ahora diputados, senadores y eurodiputados, García Nieto ascendió a la dirección del Grupo y ejerció incluso de portavoz ante la prensa, en ausencia de Ricardo Gavilanes, en más de una comparecencia tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Pablo Trillo-Figueroa

El caso de Pablo Trillo-Figueroa tiene matices respecto a los casos de sus compañeros de 'adiós'. Con sus principales responsabilidades más vinculadas a cargos intermedios de la Junta de Castilla y León -fue secretario general de la Consejería de Economía y Empleo de Tomás Villanueva y después delegado territorial de la Junta en Valladolid-, su paso por las Cortes no ha dejado una actividad relevante, pero sí ha intervenido en asuntos en los que al PP le interesaba acercar posturas con Vox.

Trillo-Figueroa será recordado por su confesión sobre la forma en que alertó al entonces presidente de la Junta Juan Vicente Herrera de la posible sobrevaloración que se estaba produciendo en la operación de alquiler con opción a compra del edificio de Soluciones Empresariales (Perla Negra) y que llevó a Herrera a aconsejar seguir el criterio técnico para evitar problemas.

Óscar Reguera

El tono duro, su trabajada retórica y el amplio conocimiento del sector agrario serán el legado del leonés, pero procurador zamorano, Óscar Reguera, quien ha tenido innumerables oponentes en el debate agrario en las Cortes de Castilla y León.

Aunque llegó a elevarse a la Mesa de las Cortes como secretario en dos legislaturas, su tiempo político pasó y en la última etapa quedó centrado exclusivamente en el ámbito agrario, que dominaba sin problema.