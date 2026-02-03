Carracedo de Compludo, un rincón del Bierzo donde la historia y la naturaleza caminan juntas

Enclavado en el valle de Compludo y perteneciente al municipio de Ponferrada, Carracedo de Compludo es uno de esos pueblos del Bierzo que sorprenden por su belleza y autenticidad. Con apenas diez habitantes y situado a más de 1.100 metros de altitud, este núcleo rural combina un entorno natural privilegiado con un valioso legado histórico y arquitectónico.

El pueblo conserva una cuidada arquitectura popular berciana, con casas de piedra, cubiertas de pizarra y balconadas de madera que se adaptan a la pendiente del terreno. La rehabilitación de varias viviendas ha permitido mantener la identidad tradicional del lugar, mientras que recientes trabajos de limpieza y mejora en la iglesia y el cementerio han contribuido a su conservación. Las calles, estrechas y sin asfaltar, refuerzan la sensación de viajar a otra época.

Carracedo de Compludo se asienta junto al arroyo de las Siete Fuentes, en un enclave abrupto que fue elegido siglos atrás por monjes anacoretas atraídos por la soledad del valle. Su origen está ligado a la Tebaida Berciana, movimiento eremítico impulsado por San Fructuoso, que dio lugar al primer monasterio de la península ibérica en este entorno. El poblamiento del valle se documenta entre los siglos XI y XII.

Uno de los principales reclamos turísticos es la Cascada del Gualtón, la más alta del Bierzo, con unos 30 metros de caída. Un sendero señalizado parte desde las afueras del pueblo y atraviesa bosques de robles y monte bajo hasta llegar a este impresionante salto de agua, especialmente llamativo durante los meses de invierno.

El entorno ofrece además numerosas rutas y caminos para los amantes del senderismo, con vistas privilegiadas de los Montes Aquilanos. A ello se suma una gastronomía tradicional basada en productos locales como el botillo, las empanadas bercianas, los caldos, la miel de castaña o los vinos de mencía, que completan la experiencia del visitante.

Carracedo de Compludo se presenta así como un destino ideal para quienes buscan turismo tranquilo, naturaleza y patrimonio, lejos de las rutas más concurridas y en pleno corazón del Bierzo.