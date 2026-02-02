Siete vehículos implicados en un accidente en cadena en la A-62 en Valladolid

Un total de seis turismos y una furgoneta se vieron implicados hoy en un accidente en cadena registrado en el kilómetro 122 de la A-6 sentido Salamanca, en Valladolid, a las 11.35 horas

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla Y León informó del suceso aviso a las policías Nacional y Municipal, así como a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que envió recursos para atender al menos a un herido.