Varias provincias en alerta por lluvia, viento y el deshielo en Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de que se producirán precipitaciones persistentes, especialmente en el extremo suroeste de la Comunidad y en las montañas del noroeste y rachas muy fuertes de viento en Salamanca, principalmente.

También lanza el aviso de que se producirán deshilos en Ávila, León, Zamora, Salamanca y por ello, la Agencia de Protección Civil estará en alerta ante posibles desbordamientos de los ríos por la crecida de los afluentes como consecuencia de las lluvias y de las aportaciones.

La cota de la nieve se situará entre los 1800 y 2000 metros, bajando por la tarde y noche a 1400 y 1000. También se registrarán bancos de niebla en zonas de montaña. Respecto a las temperaturas habrá ligeros cambios con heladas débiles en cotas altas.

Temperaturas

Se prevé temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas sin cambios o en descenso. En las ciudades de la Comunidad las mínimas oscilarán entre el grado de León y Segovia; los dos de Ávila, Palencia y Soria: los tres de Burgos; los cuatro de Salamanca; y los cinco grados de Valladolid y Zamora.

Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León se situarán entre los siete grados de Soria; los nueve de Ávila, Burgos, León, Segovia y Valladolid; los diez de Palencia; y los once grados de Salamanca y Zamora.