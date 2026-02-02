Varias provincias en alerta por lluvia, viento y el deshielo en Castilla y León
Aemet avisa de las posibles crecidas de los ríos
Ical
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de que se producirán precipitaciones persistentes, especialmente en el extremo suroeste de la Comunidad y en las montañas del noroeste y rachas muy fuertes de viento en Salamanca, principalmente.
También lanza el aviso de que se producirán deshilos en Ávila, León, Zamora, Salamanca y por ello, la Agencia de Protección Civil estará en alerta ante posibles desbordamientos de los ríos por la crecida de los afluentes como consecuencia de las lluvias y de las aportaciones.
La cota de la nieve se situará entre los 1800 y 2000 metros, bajando por la tarde y noche a 1400 y 1000. También se registrarán bancos de niebla en zonas de montaña. Respecto a las temperaturas habrá ligeros cambios con heladas débiles en cotas altas.
Temperaturas
Se prevé temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas sin cambios o en descenso. En las ciudades de la Comunidad las mínimas oscilarán entre el grado de León y Segovia; los dos de Ávila, Palencia y Soria: los tres de Burgos; los cuatro de Salamanca; y los cinco grados de Valladolid y Zamora.
Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León se situarán entre los siete grados de Soria; los nueve de Ávila, Burgos, León, Segovia y Valladolid; los diez de Palencia; y los once grados de Salamanca y Zamora.
