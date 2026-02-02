Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Varias provincias en alerta por lluvia, viento y el deshielo en Castilla y León

Aemet avisa de las posibles crecidas de los ríos

Una persona pasea por una calle con charcos.

Una persona pasea por una calle con charcos. / J. Arguedas

Ical

Valladolid

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de que se producirán precipitaciones persistentes, especialmente en el extremo suroeste de la Comunidad y en las montañas del noroeste y rachas muy fuertes de viento en Salamanca, principalmente.

También lanza el aviso de que se producirán deshilos en Ávila, León, Zamora, Salamanca y por ello, la Agencia de Protección Civil estará en alerta ante posibles desbordamientos de los ríos por la crecida de los afluentes como consecuencia de las lluvias y de las aportaciones. 

La cota de la nieve se situará entre los 1800 y 2000 metros, bajando por la tarde y noche a 1400 y 1000. También se registrarán bancos de niebla en zonas de montaña. Respecto a las temperaturas habrá ligeros cambios con heladas débiles en cotas altas.

Temperaturas

Se prevé temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas sin cambios o en descenso. En las ciudades de la Comunidad las mínimas oscilarán entre el grado de León y Segovia; los dos de Ávila, Palencia y Soria: los tres de Burgos; los cuatro de Salamanca; y los cinco grados de Valladolid y Zamora.

Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León se situarán entre los siete grados de Soria; los nueve de Ávila, Burgos, León, Segovia y Valladolid; los diez de Palencia; y los once grados de Salamanca y Zamora.

Golpe en cadena entre un autobús urbano, un coche y una furgoneta en Valladolid

Varias provincias en alerta por lluvia, viento y el deshielo en Castilla y León

No solo existen las casas colgantes en Cuenca: descubre este pueblo medieval burgalés catalogado como uno de los más bonitos de España

Detenido en Valladolid un joven por propinar un cabezazo a un policía

Mañueco, sobre la financiación autonómica de Castilla y León: "Detrás de cada euro hay personas"

El jurado popular considera culpable por homicidio doloso sin alevosía al hombre que acabó con la vida de su pareja en Béjar

Fallece el conductor de un camión que volcó a la altura de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)

Muere una mujer al caer su vehículo por un desnivel en Salamanca

