El PP renueva sus listas y deja fuera a cuatro consejeros y casi la mitad de los actuales procuradores en las Cortes

El Partido Popular de Castilla y León renueva sus candidaturas a las Cortes para las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo, de forma que no incluye a cuatro consejeros -Juan Carlos Suárez-Quiñones (León), María González Corral, Luis Miguel González Gago y Gonzalo Santonja-, ni tampoco a 15 de los actuales procuradores en puestos de salida, lo que supone casi la mitad de los miembros del Grupo Popular, formado por 31 representantes.

En un comunicado recogido por Ical, el PP de Castilla y León informó de la composición de las candidaturas, que señaló combinan “experiencia y renovación”, con el objetivo de llevar al candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la victoria en las urnas. De hecho, la formación indicó que dos tercios de las candidaturas populares son nuevas en estos comicios autonómicos.

En ese sentido, el partido destacó que todas incluyen a jóvenes menores de 35 años, así como a perfiles con experiencia de gestión y “amplio conocimiento” de la Comunidad. Además, remarcó el “importante” número de mujeres, ya que siete de ellas son ‘números uno’ a las Cortes. En conjunto, señaló que las listas representan una apuesta “firme” por el futuro, al estar integradas por personas que “conocen mejor que nadie la realidad de Castilla y León”.