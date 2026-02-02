Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones en Castilla y León

El PP renueva sus listas y deja fuera a cuatro consejeros y casi la mitad de los actuales procuradores en las Cortes

Los populares incluyen a jóvenes menores de 35 años en las nueve candidaturas a las Cortes y apuestan por combinar "experiencia y renovación"

Una sesión en las Cortes regionales.

Una sesión en las Cortes regionales. / Leticia Pérez - Ical

Ical

Valladolid

El Partido Popular de Castilla y León renueva sus candidaturas a las Cortes para las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo, de forma que no incluye a cuatro consejeros -Juan Carlos Suárez-Quiñones (León), María González Corral, Luis Miguel González Gago y Gonzalo Santonja-, ni tampoco a 15 de los actuales procuradores en puestos de salida, lo que supone casi la mitad de los miembros del Grupo Popular, formado por 31 representantes. 

En un comunicado recogido por Ical, el PP de Castilla y León informó de la composición de las candidaturas, que señaló combinan “experiencia y renovación”, con el objetivo de llevar al candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la victoria en las urnas. De hecho, la formación indicó que dos tercios de las candidaturas populares son nuevas en estos comicios autonómicos.

En ese sentido, el partido destacó que todas incluyen a jóvenes menores de 35 años, así como a perfiles con experiencia de gestión y “amplio conocimiento” de la Comunidad. Además, remarcó el “importante” número de mujeres, ya que siete de ellas son ‘números uno’ a las Cortes. En conjunto, señaló que las listas representan una apuesta “firme” por el futuro, al estar integradas por personas que “conocen mejor que nadie la realidad de Castilla y León”. 

El PP de Zamora aprueba una candidatura renovada para las Cortes de Castilla y León con dos ausencias destacadas

Las monjas de Belorado lanzan una campaña en la que solicitan la donación de algún inmueble para vivir tras su desahucio

El PP renueva sus listas y deja fuera a cuatro consejeros y casi la mitad de los actuales procuradores en las Cortes

Condenado a once años de prisión un hombre en Valladolid por agresión sexual a una menor de edad

El acusado de matar a un joven por ser de Valladolid: “No soy ningún asesino. Le di el puñetazo a Sergio. Nunca lo he negado pero no quería que eso pasara”

Hierro (Vox) advierte a Mañueco: "Los derechos adquiridos del PP en Castilla y León se han acabado"

La Audiencia Provincial de Burgos confirma el desahucio de las exmonjas del Monasterio de Belorado

Convalidada por unanimidad la subida del salario de los empleados públicos de Castilla y León en 2025 y 2026

