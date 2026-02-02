El pedrisco elevó a 89 millones las indemnizaciones al campo de Castilla y Léon en 2025, el 6% más

El campo cerró 2025 con 89 millones en indemnizaciones a los agricultores y ganaderos de Castilla y León, el 6 por ciento más que los 84,2 del 2024, con cerca de 400.000 hectáreas afectadas y el pedrisco como principal fenómeno meteorológico.

Según datos del consorcio de seguros agrarios Agroseguro publicados este lunes, de los 89 millones, 53 fueron por los daños de las tormentas en la comunidad, especialmente entre el 30 de abril y 30 de julio con episodios de pedrisco a diario en algún punto de la geografía castellanoleonesa.

Resultó especialmente dañina la tormenta del 4 de julio -principalmente en Burgos, Palencia y Valladolid-, con más de 14 millones abonados por los daños que dejó.

Producciones

Por producciones, destacan los siniestros registrados por los cultivos herbáceos, con 47 millones abonados por siniestros en algo más de 360.000 hectáreas. Suponen casi el doble de las indemnizaciones abonadas en 2024 (24 millones).

A continuación, el viñedo sumó 8,8 millones en indemnizaciones -principalmente por pedrisco-, con siniestros en más de 16.000 hectáreas.

Es una cifra inferior a 2024, cuando se registraron graves heladas tardías -a finales de abril y comienzos de mayo-, con daños por valor de 26,9 millones debido al estado fenológico de la vid en estas fechas.

Tras sufrir este riesgo de manera consecutiva en 2023 y 2024, la última campaña de viñedo ha sido más benévola, sin apenas afección por las bajas temperaturas.

Seguros pecuarios

En el caso de los seguros pecuarios, los ganaderos castellanoleoneses asegurados han registrado siniestros por valor de 29,2 millones, con un repunte del 33 por ciento, con 9,8 millones abonados a ganaderos de vacuno y 5,6 millones a explotaciones de aviar.

Además, la línea que compensa los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos supuso otros 13,6 millones.

El resto de las indemnizaciones, hasta completar el total, corresponde a productores asegurados en líneas de seguro como forrajeros, hortalizas, o forestales, entre otras.

Por provincias, destacan las indemnizaciones abonadas a los productores asegurados de Valladolid (22,5 millones), Burgos (20 millones), Soria (12,7 millones) y Palencia (10,6 millones).

A continuación, se situaron Segovia (5,9 millones), León (5,1 millones), Zamora (4,7 millones), Salamanca (3,9 millones) y Ávila (3,6 millones).