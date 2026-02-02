Las monjas de Belorado lanzan una campaña en la que solicitan la donación de algún inmueble para vivir tras su desahucio

Las exmonjas de Belorado anuncian el lanzamiento de la campaña “Queremos un convento punto com” para llamar a la “solidaridad de todos los españoles” y encontrar un lugar donde asentarse ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que confirma su desahucio. “Si tienes un espacio, puedes ofrecer una esperanza. Queremos un convento. Queremos futuro. Queremos seguir. www.queremosunconvento.com”, exponen.

Con esta iniciativa, explican, buscan establecerse “en algún lugar de la España vaciada, donde abundan centenares de construcciones, fincas rústicas e incluso conventos abandonados, para continuar con su tradición de casi 700 años”.

Las religiosas piden ayuda en un comunicado recogido por Ical, “ante esta situación límite”, porque, afirman, “necesitan un lugar donde vivir y seguir desarrollando su vocación religiosa: una casa, un antiguo convento o cualquier espacio que pueda transformarse en un nuevo hogar comunitario”.

Momentos dramáticos

Las monjas clarisas de esta comunidad exponen que “atraviesan uno de los momentos más difíciles y dramáticos de su historia”. “Amenazadas por un desahucio han sido señaladas, maltratadas, acusadas y perseguidas simplemente por creer en su propio proyecto de vida. Hoy, más que nunca, buscan una oportunidad para continuar con su larga tradición de religiosas entregadas a la fe”.

En este sentido, comentan que en una España “cada vez más vaciada”, existen “cientos de construcciones abandonadas donde nadie vive”; unos espacios que podrían “volver a tener vida, sentido y futuro”. “Por eso pedimos la colaboración de particulares, instituciones o propietarios que puedan donar, ceder o vender a bajo coste un lugar donde estas mujeres puedan comenzar de nuevo”, indican. Afirman además que “no buscan privilegios, solo una salida digna a una situación injusta”. Para lograr “continuidad, paz y un techo desde el que seguir aportando valor humano y social”.

Denuncian las religiosas que “en el silencioso proceso de abandono de la España vaciada, miles de pueblos han ido perdiendo habitantes durante décadas, quedando atrapados en una fragilidad geográfica y humana cada vez más profunda”. En paralelo, recuerdan, “conventos y monasterios que durante siglos fueron centros de vida, refugio y comunidad permanecen hoy cerrados, en ruinas o olvidados”. “Las desamortizaciones del siglo XIX, la desaparición de las comunidades religiosas y proyectos nunca culminados han condenado a estos espacios al desuso. Edificios cargados de memoria que, junto a otros lugares de culto, se desvanecen lentamente, amenazados por el tiempo y el olvido”, explican en un comunicado.