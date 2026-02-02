Hierro (Vox) advierte a Mañueco: "Los derechos adquiridos del PP en Castilla y León se han acabado"

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha advertido este lunes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que "los derechos adquiridos del PP en Castilla y León se han acabado" por la pérdida de la mayoría parlamentaria de los populares.

"No hablamos del PP de Juan Vicente Herrera, con las mayorías absolutas de 52 (procuradores), sino del PP de Castilla y León del señor Mañueco, que cada vez que se presenta a unas elecciones empeora los resultados anteriores, porque los ciudadanos le tienen calado y en las próximas elecciones le volverá a pasar exactamente lo mismo", ha afirmado.

Diputación Permanente

Hierro ha intervenido este lunes en la Diputación Permanente para convalidar el decreto-ley aprobado de la subida salarial acordada a nivel nacional para los funcionarios públicos que afecta a más de 90.000 empleados públicos de cara a 2026 y a sus nóminas de 2025.

El portavoz de Vox ha cuestionado que el Ejecutivo que preside Mañueco "sea el gobierno de la estabilidad y de las garantías" y ha vaticinado que los resultados en las urnas para los populares no mejorarán respecto a 2022, porque los ciudadanos "están hartos de sus tretas, de sus trampas y de sus farsas".

"¿Estas son las nueces? Yo creo que es el silencio y la puerta de atrás, por eso venimos a decirlo y a denunciarlo: que al señor Mañueco no le gusta el ruido porque pone en evidencia cada paso que da y que cada vez le hacen más débil", ha reprochado.