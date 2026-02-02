Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PSOE y PP se enzarzan por las ÁguedasLa propuesta de Ahora Decide para dinamizar el medio rural de ZamoraLa apuesta de 20 pueblos de ZamoraLa primera mujer en la Directiva de la Cofradía del SilencioTriunfo sufrido de Caja Rural CB Zamora
instagramlinkedin

Hierro (Vox) advierte a Mañueco: "Los derechos adquiridos del PP en Castilla y León se han acabado"

Los ciudadanos "están hartos de sus tretas, de sus trampas y de sus farsas", asegura

El portavoz de Vox, David Hierro.

El portavoz de Vox, David Hierro. / Leticia Pérez - Ical

Efe

Valladolid

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha advertido este lunes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que "los derechos adquiridos del PP en Castilla y León se han acabado" por la pérdida de la mayoría parlamentaria de los populares.

"No hablamos del PP de Juan Vicente Herrera, con las mayorías absolutas de 52 (procuradores), sino del PP de Castilla y León del señor Mañueco, que cada vez que se presenta a unas elecciones empeora los resultados anteriores, porque los ciudadanos le tienen calado y en las próximas elecciones le volverá a pasar exactamente lo mismo", ha afirmado.

Diputación Permanente

Hierro ha intervenido este lunes en la Diputación Permanente para convalidar el decreto-ley aprobado de la subida salarial acordada a nivel nacional para los funcionarios públicos que afecta a más de 90.000 empleados públicos de cara a 2026 y a sus nóminas de 2025.

El portavoz de Vox ha cuestionado que el Ejecutivo que preside Mañueco "sea el gobierno de la estabilidad y de las garantías" y ha vaticinado que los resultados en las urnas para los populares no mejorarán respecto a 2022, porque los ciudadanos "están hartos de sus tretas, de sus trampas y de sus farsas".

Noticias relacionadas y más

"¿Estas son las nueces? Yo creo que es el silencio y la puerta de atrás, por eso venimos a decirlo y a denunciarlo: que al señor Mañueco no le gusta el ruido porque pone en evidencia cada paso que da y que cada vez le hacen más débil", ha reprochado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León
  2. Dos fallecidos en las carreteras de Castilla y León en las últimas horas
  3. Disfruta del balneario más bonito de España en esta ciudad de Castilla y León: este lugar mágico te sorprenderá para realizar una escapada perfecta
  4. Estado de las carreteras en Castilla y León: continúan los problemas circulatorios en algunos tramos
  5. ¿Cuánto cobrarán los miembros de las mesas electorales en las elecciones de Castilla y León?
  6. Superjueves en el campo de Castilla y León con tractoradas en siete provincias
  7. Sanabria, en aviso naranja por fuertes lluvias, que podrían dejar hasta 80 litros en tan solo 12 horas
  8. La ciudad que se visita bajo tierra: el laberinto de bodegas que convierte la lluvia en plan

El PP de Zamora aprueba una candidatura renovada para las Cortes de Castilla y León con dos ausencias destacadas

El PP de Zamora aprueba una candidatura renovada para las Cortes de Castilla y León con dos ausencias destacadas

Las monjas de Belorado lanzan una campaña en la que solicitan la donación de algún inmueble para vivir tras su desahucio

Las monjas de Belorado lanzan una campaña en la que solicitan la donación de algún inmueble para vivir tras su desahucio

El PP renueva sus listas y deja fuera a cuatro consejeros y casi la mitad de los actuales procuradores en las Cortes

El PP renueva sus listas y deja fuera a cuatro consejeros y casi la mitad de los actuales procuradores en las Cortes

Condenado a once años de prisión un hombre en Valladolid por agresión sexual a una menor de edad

Condenado a once años de prisión un hombre en Valladolid por agresión sexual a una menor de edad

El acusado de matar a un joven por ser de Valladolid: “No soy ningún asesino. Le di el puñetazo a Sergio. Nunca lo he negado pero no quería que eso pasara”

El acusado de matar a un joven por ser de Valladolid: “No soy ningún asesino. Le di el puñetazo a Sergio. Nunca lo he negado pero no quería que eso pasara”

Hierro (Vox) advierte a Mañueco: "Los derechos adquiridos del PP en Castilla y León se han acabado"

Hierro (Vox) advierte a Mañueco: "Los derechos adquiridos del PP en Castilla y León se han acabado"

La Audiencia Provincial de Burgos confirma el desahucio de las exmonjas del Monasterio de Belorado

La Audiencia Provincial de Burgos confirma el desahucio de las exmonjas del Monasterio de Belorado

Convalidada por unanimidad la subida del salario de los empleados públicos de Castilla y León en 2025 y 2026

Convalidada por unanimidad la subida del salario de los empleados públicos de Castilla y León en 2025 y 2026
Tracking Pixel Contents