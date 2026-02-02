Golpe en cadena entre un autobús urbano, un coche y una furgoneta en Valladolid

Un golpe en cadena entre un autobús urbano, una furgoneta y un turismo en la carretera de Segovia, en el cruce con calle Víctimas del Terrorismo (Valladolid) se saldó hoy con un herido. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León trasladó que a las 6.47 horas recibió un aviso del siniestro y, por ello, se personó en el lugar los agentes Policía Nacional y Municipal.

Emergencia sanitarias – Sacyl envío recursos para atender a un herido, ocupante de la furgoneta, con dolor de cabeza. En el autobús urbano no se produjeron heridos y pudo continuar la ruta.

Por otro lado, a las 7.39 horas también se produjo otro accidente ocurrido en la calle Hidrógeno a la altura del número 4, en el Polígono Industrial El Carrascal. El siniestro se produjo, según el 112, cuando un turismo chocó con una pared y como resultado una mujer de 49 años resultó herida, tras padecer dolor de brazo y oído. Hasta el lugar del siniestro también se trasladaron agentes de la Policía Nacional y Municipal y los servicios de Emergencia (Sacyl).