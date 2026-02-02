El fundador del Festival de Teatro Olmedo Clásico, Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades

El fundador y codirector del Festival de Teatro Olmedo Clásico, Germán Vega García-Luengos, ha sido reconocido con el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, en su edición correspondiente a 2025. El jurado ha acordado, por unanimidad, concederle este galardón “por sus amplios y reconocidos trabajos de investigación sobre diversos géneros literarios en España, en especial el teatro clásico del Siglo de Oro”.

El jurado también resaltó “sus estudios, apoyados en herramientas de estilometría a través de la Inteligencia Artificial, que han contribuido a confirmar o desechar autorías dudosas de obras de Lope de Vega o de Calderón de la Barca, entre otros. Germán Vega coordina, además, varios portales y plataformas dedicadas al teatro clásico en instituciones como la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, representando por todo ello un referente nacional e internacional de las llamadas Humanidades digitales”.

Trayectoria dedicada a la docencia

Asimismo, según se informa desde la Junta, se ha querido reconocer “toda una trayectoria personal dedicada a la docencia como catedrático de Literatura Española en la Universidad de Valladolid y a la divulgación del teatro clásico español en Castilla y León. El Festival de Teatro ‘Olmedo Clásico’, que fundó en 2006, cuenta con proyección mundial y es uno de los símbolos más relevantes de la identidad cultural castellanoleonesa. Vega García-Luengos ejerce desde entonces como codirector del mismo y coordinador de sus Jornadas sobre teatro del Siglo de Oro. Se destaca, además, su estrecha vinculación durante décadas, más allá del ámbito académico, con el mundo de la escena en la Comunidad”.