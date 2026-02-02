Condenado a once años de prisión un hombre en Valladolid por agresión sexual a una menor de edad

La Audiencia Provincial de Valladolid condenó a un hombre a once años de prisión por un delito de agresión sexual continuada con penetración a menor de 16 años, a la que conoció por las redes sociales. Deberá indemnizar a la víctima en la persona de su representante legal con 15.000 euros. Además, prohíbe al condenado que se aproxime a menos de 200 metros domicilio y lugar de estudios y se comunique con la agredida por cualquier medio durante doce años.

La sentencia también recoge la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un periodo de dieciséis años y ocho años de libertad vigiladas tras salir de la cárcel. Así mismo se le condena al pago de la mitad de las costas procesales. Queda absuelto a de un delito leve de coacciones, declarando de oficio la otra mitad de ellas costas, como recoge Ical.

A través de Instagram

El condenado conoció a la menor en 2021 a través de Instagram, aunque no fue hasta septiembre de 2023 cuando se conocieron en persona. En esa cita, la acompañó a la puerta de su colegio y le dio un beso cuando se despidieron.

En noviembre de 2023, consciente de la edad de la menor y con su consentimiento, comenzó a besarla y acariciarla sus glúteos y el pecho por debajo de la ropa, proponiéndola mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó por darle vergüenza hacerlo en público. Ambos siguieron manteniendo el contacto por WhatsApp e Instagram.

En marzo de 2024, con 14 años, a petición del procesado, se citaron en el domicilio de este, en Valladolid, donde el procesado, con el consentimiento de la menor, la penetró vaginalmente, sin preservativo. Con esta relación la menor perdió su virginidad.

Nueva relación

En fecha no concretada, unas semanas más tarde, estando de nuevo en el salón del domicilio del procesado, volvieron a tener relaciones sexuales, igualmente consentidas por ambos, en esta ocasión el procesado penetró a la menor no solo vaginal sino también oral y analmente, sin preservativo.

El 27 de abril de 2024, a una hora indeterminada, quedaron nuevamente, esta vez, en el domicilio de la menor, y en su dormitorio, mantuvieron nuevamente relaciones sexuales con penetración por vía bucal, anal y vaginal. La sentencia indica que la menor “no encontraba placenteras las relaciones sexuales, pero las aceptó para no perder la amistad del procesado”.

La menor fue examinada el 4 de mayo de 2024 en el Hospital Clínico universitario y se activó el protocolo por agresiones sexuales.