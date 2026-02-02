La CHD mantiene un aviso rojo y 12 amarillos por crecidas en los ríos de Castilla y León por el deshielo y las intensas lluvias
El mayor nivel de alerta se registra en el Huebra en Puente Resbala mientras que hay siete amarillos en León; dos en la provincia charra; otros tantos en Zamora y uno en Segovia
Ical
La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene activos un aviso de nivel rojo y 12 amarillos en ríos de la Comunidad, por crecidas provocadas por los deshielos y las intensas lluvias de las últimas horas.
En concreto, el organismo de cuenca emite aviso de nivel rojo en el río Huebra en Puente Resbala, en Salamanca, mientras que los amarillos se concentran en León, en el Bernesga a su paso por Villamanín, Cascantes y la capital leonesa; en el Duerna, en Bolsán; en el Eria, en Morla de La Valdería; en el Omaña en Las Omañas; y en el Tuerto, en Quintana del Castillo, informa Ical.
Asimismo, también hay aviso amarillo en Salamanca, en el Águeda a su paso por Robleda-Águeda, y en el Mayas, en Robleda-Mayas; en Segovia, en el Eresma, a su paso por la capital segoviana, y en Zamora, en el Negro, en Santa Eulalia de Ríonegro; y en el Tuerto, en Quintana del Castillo.
La CHD también mantiene avisos amarillos en Galicia, en Ourense, en el Támega a su paso por Castrlo do Val y Rabat.
