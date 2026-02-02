Castilla y León mantiene el liderazgo en turismo rural en 2025
La comunidad continúa encabezando el número de viajeros con 816.350, pese a la caía del 2,5%
Ical
Valladolid
Castilla y León mantuvo el liderazgo en turismo rural en 2025, a pesar del descenso registrado en el número de pernoctaciones y de viajeros. La Comunidad registró 1.809.428 pernoctaciones, un 5,9 por ciento menos que en 2024 y 816.350 viajeros, un 2,5 por ciento por debajo, según recoge la encuesta de ocupación de alojamientos turísticos extrahoteleros publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística recogida por Ical.
En el conjunto de España, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural aumentaron un 1,2 por ciento en 2025.
