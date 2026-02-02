El acusado de matar a un joven por ser de Valladolid: “No soy ningún asesino. Le di el puñetazo a Sergio. Nunca lo he negado pero no quería que eso pasara”

El acusado de causar la muerte violenta del joven vallisoletano Sergio Delgado, J.L.N.I., tomó hoy por primera vez la palabra a preguntas del presidente de la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Burgos, si bien no está previsto que preste declaración hasta el último día de la vista oral, el viernes, 6 de febrero: “No soy ningún asesino. Le di el puñetazo a Sergio. Nunca lo he negado pero no quería que eso pasara”, afirmó entre lágrimas y sollozos.

La Audiencia Provincial de Burgos acogió hoy la primera sesión del juicio con jurado popular por el crimen de Las Llanas contra el agresor J.L.N.I. que acabó de un puñetazo con la vida del vallisoletano Sergio Delgado cuando disfrutaba en Burgos junto a sus amigos de una despedida de soltero la noche del 24 febrero de 2024.

Un momento del juicio. / Ricardo Ordóñez - Ical

Para el Ministerio Público hubo dolo o intencionalidad en la agresión, por lo que pide 12 años por un delito de homicidio, mientras que el letrado de la familia, que ejerce la acusación particular, eleva la petición a 20 años de cárcel al entender que se trata de un asesinato. Está previsto que la vista oral se desarrolle en cinco sesiones, hasta el viernes, 6 de febrero, con la declaración del acusado. En total, pasarán por la sala de vistas 38 testigos y cinco peritos que podrían arrojar algo de luz sobre los posibles motivos de la agresión y los instantes previos.