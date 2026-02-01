Reclama un frente común
Mañueco, sobre la financiación autonómica de Castilla y León: "Detrás de cada euro hay personas"
El candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de la Junta firma una carta abierta, que enviará a Pedro Sánchez, María Jesús Montero y a Ferraz, para reclamar "igualdad real de derechos, servicios y oportunidades"
A. B.
El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido hoy en el municipio palentino de Villamuriel de Cerrato, un acto en defensa de una financiación autonómica justa, en el que ha hecho un llamamiento a la unidad de todas las instituciones de la comunidad por encima de las siglas políticas.
En el acto han participado los diputados provinciales del Partido Popular en Castilla y León, junto a presidentes de diputaciones y responsables provinciales del partido, en representación del municipalismo y del territorio, reforzando el carácter de una iniciativa que nace desde Castilla y León para defender los intereses de sus ciudadanos.
Durante su intervención, Fernández Mañueco ha defendido que la financiación autonómica “es un debate técnico, pero también es un debate moral”, porque de ella dependen servicios esenciales como la sanidad, la educación, la atención a los mayores, el transporte, la vivienda o la igualdad real de oportunidades entre territorios.
El presidente ha subrayado que “Castilla y León no pide privilegios, pide justicia y oportunidades”, y ha defendido que una financiación justa es clave para garantizar servicios públicos y el futuro de las personas de esta tierra.
“Detrás de cada euro”, ha señalado, “hay consultorios, hospitales y centros de salud; institutos y universidades; ambulancias y helicópteros medicalizados; autobuses gratuitos para las más de 630.000 personas que cuentan con la tarjeta Buscyl; atención a las personas en situación de dependencia y a los mayores; apoyos para emprendedores, autónomos y trabajadores; ayudas para los ayuntamientos y para el futuro del mundo rural; recursos para las familias y viviendas para que los jóvenes puedan emanciparse, entre otros”.
En el marco del acto, Fernández Mañueco ha firmado una carta abierta en la que se plantean tres ideas fundamentales: que Castilla y León “merece una financiación justa acorde a su realidad”; que “esa financiación debe garantizar la igualdad real de derechos y servicios públicos, vivan donde vivan los ciudadanos”; y que el nuevo modelo debe ser el resultado del consenso, porque “lo que es de todos se negocia entre todos”.
Dicha carta será remitida a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda y a la sede nacional del Partido Socialista.
Abierto a todos los partidos e instituciones
Además, con respeto pero con firmeza, Fernández Mañueco ha invitado a todos los representantes institucionales y políticos de Castilla y León a sumarse a esta iniciativa y a firmar la carta, al considerar que quienes representan a las instituciones de la Comunidad tienen el deber de defender juntos los intereses de esta tierra.
Así mismo, ha pedido que la financiación autonómica no se convierta en un arma arrojadiza ni que sea ruido y ha reclamado “un acuerdo justo, verificable y duradero” que garantice “la igualdad real de todos los españoles, vivan donde vivan”.
Finalmente, el presidente del Partido Popular de Castilla y León ha defendido que esta reivindicación debe convertirse en un tema de unión durante la campaña, un “asunto de Comunidad”, y ha apelado a actuar juntos cuando está en juego lo esencial.
