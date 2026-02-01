No solo existen las casas colgantes en Cuenca: descubre este pueblo medieval burgalés catalogado como uno de los más bonitos de España
El pueblo burgalés que te sorprenderá está ubicado en la zona noroeste de la provincia y se está consolidando como uno de los destinos rurales más atractivos de Castilla y León para visitar este año.
Este es el pintoresco pueblo-cascada
Orbaneja del Castillo tiene un encanto natural y muy poco frecuente que no habrás visto en otros municipios de España.
Este pueblo cuenta con una cascada de más de 25 metros que nace en la Cueva del Agua y atraviesa las casas de piedra hasta caer al río Ebro. Este paisaje espectacular sigue despertando el interés tanto de turistas nacionales como internacionales.
Situado dentro del espectacular Cañón del Ebro, combina naturaleza, historia y tradición. Sus calles empedradas, su arquitectura medieval y los miradores naturales que ofrecen panorámicas impresionantes hacen que el pueblo sea considerado por muchos viajeros como uno de los rincones más fotogénicos de España.
Además de contemplar la cascada y pasear por el casco histórico, los visitantes pueden disfrutar de rutas de senderismo por los alrededores, como la senda al Mirador de Orbaneja, para poder sumergirse en la tranquilidad del entorno.
Aunque el interior del pueblo está restringido al tráfico y se recomienda aparcar en las zonas habilitadas cercanas antes de continuar a pie. La temporada alta, especialmente primavera y verano, aumenta el caudal de la cascada y llena de vida los senderos naturales.
Con oficinas de turismo abiertas y servicios preparados para los viajeros, Orbaneja del Castillo apunta a ser uno de los destinos rurales imprescindibles de 2026, perfecto para escapadas de fin de semana.
- La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León
- Dos fallecidos en las carreteras de Castilla y León en las últimas horas
- Disfruta del balneario más bonito de España en esta ciudad de Castilla y León: este lugar mágico te sorprenderá para realizar una escapada perfecta
- ¿Cuánto cobrarán los miembros de las mesas electorales en las elecciones de Castilla y León?
- Superjueves en el campo de Castilla y León con tractoradas en siete provincias
- Sanabria, en aviso naranja por fuertes lluvias, que podrían dejar hasta 80 litros en tan solo 12 horas
- Aunque no te lo creas, este bosque y lago glaciar no están en Sanabria
- La ciudad que se visita bajo tierra: el laberinto de bodegas que convierte la lluvia en plan