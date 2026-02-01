No solo existen las casas colgantes en Cuenca: descubre este pueblo medieval burgalés catalogado como uno de los más bonitos de España

El pueblo burgalés que te sorprenderá está ubicado en la zona noroeste de la provincia y se está consolidando como uno de los destinos rurales más atractivos de Castilla y León para visitar este año.

Este es el pintoresco pueblo-cascada

Orbaneja del Castillo tiene un encanto natural y muy poco frecuente que no habrás visto en otros municipios de España.

Este pueblo cuenta con una cascada de más de 25 metros que nace en la Cueva del Agua y atraviesa las casas de piedra hasta caer al río Ebro. Este paisaje espectacular sigue despertando el interés tanto de turistas nacionales como internacionales.

Situado dentro del espectacular Cañón del Ebro, combina naturaleza, historia y tradición. Sus calles empedradas, su arquitectura medieval y los miradores naturales que ofrecen panorámicas impresionantes hacen que el pueblo sea considerado por muchos viajeros como uno de los rincones más fotogénicos de España.

Además de contemplar la cascada y pasear por el casco histórico, los visitantes pueden disfrutar de rutas de senderismo por los alrededores, como la senda al Mirador de Orbaneja, para poder sumergirse en la tranquilidad del entorno.

Aunque el interior del pueblo está restringido al tráfico y se recomienda aparcar en las zonas habilitadas cercanas antes de continuar a pie. La temporada alta, especialmente primavera y verano, aumenta el caudal de la cascada y llena de vida los senderos naturales.

Con oficinas de turismo abiertas y servicios preparados para los viajeros, Orbaneja del Castillo apunta a ser uno de los destinos rurales imprescindibles de 2026, perfecto para escapadas de fin de semana.