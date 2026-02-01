Detenido en Valladolid un joven por propinar un cabezazo a un policía
El varón ha sido acusado de un delito de atentado contra un agente de la autoridad
Ical
Un joven fue detenido en Valladolid en la noche del pasado viernes, 30 de enero, como presunto autor de un delito de atentado contra un agente de la autoridad. El acusado propinó un cabezazo a un agente de Policía Nacional tras ser desalojado de un local de apuestas de la ciudad.
Dos agentes de patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano se personaron en el local tras recibir una alerta, y una vez allí la responsable les relató que habían accedido al interior del establecimiento dos jóvenes que, a su parecer, mostraban síntomas de embriaguez, insultando y molestando a otros clientes.
Bebidas alcohólicas
Cuando estos jóvenes pidieron bebidas alcohólicas en la barra, la mujer se negó a servírselas, pidiéndoles que se marcharan. Los dos jóvenes se negaron y empezaron a golpear las máquinas de apuestas y a insultar y amenazar a todos los presentes. El miedo que ella sintió le hizo pulsar la alarma de atraco para que acudieran rápidamente dotaciones policiales al lugar.
Una vez allí, los agentes se entrevistaron con los dos jóvenes a quienes convencieron de que abandonaran el local, y una vez en la calle procedieron a su identificación. Uno de ellos mostró en todo momento una hostilidad manifiesta hacia los agentes, desobedeciendo constantemente sus indicaciones, y escalando en agresividad por momentos.
Sorpresivamente el acusado propinó un cabezazo en el rostro a uno de los policías, por lo que tuvo que ser reducido por los agentes, no sin antes agredir a ambos en el forcejeo. Los policías procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y a su traslado a calabozos de dependencias policiales para su custodia, siendo amenazados de nuevo de forma constante durante el traslado. El acusado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.
