Muere una mujer al caer su vehículo por un desnivel en Salamanca

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 confirmó el fallecimiento de la conductora, de 58 años, única ocupante del turismo

Un hombre observa el lugar por donde se precipitó el vehículo de la mujer fallecida. / Jesús Formigo / Ical

Ical

Salamanca

Una mujer de 58 años falleció en la noche de ayer, en torno alas 22.32 horas, después de que el turismo que conducía cayera por un desnivel, tras romper la barrera de protección, en la Glorieta de los Sanitarios de Salamanca, según confirman desde el Servicio de Emergencias Castilla y León 112.

La sala de operaciones del 112 trasladó el aviso a la Policía Local y los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que enviaron una UVI móvil. Una vez allí, los facultativos sanitarios confirmaron el fallecimiento de la conductora, que era la única ocupante del turismo.

