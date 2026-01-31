El jurado popular considera culpable por homicidio doloso sin alevosía al hombre que acabó con la vida de su pareja en Béjar
No aprecia la agravante de género, pero sí la de parentesco y el atenuante de arrebato y confesión
Descarta la influencia de alcohol o drogas
Ical
El jurado popular declaró hoy culpable de un delito de homicidio doloso con intención de matar al autor confeso de la muerte de su pareja en Béjar el 30 de agosto de 2023, tras una deliberación que se prolongó durante cerca de 48 horas. El veredicto comenzó a leerse pasadas las 10.00 horas de este sábado.
El jurado no aprecia el agravante de género, pero sí la de parentesco, y acepta los atenuantes de arrebato y confesión. Asimismo, descarta que el acusado actuara bajo la influencia del alcohol o las drogas, al considerar que no quedó acreditado que estas sustancias fueran determinantes en los hechos. Tampoco aprecia alevosía, y concluye que la muerte se produjo por asfixia, informa Ical.
Ministerio Fiscal y Acusación
Tras conocerse el veredicto, el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular solicitaron la imposición de 15 años de prisión por homicidio doloso, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de cumplimiento de la condena, libertad vigilada durante ocho años y el mantenimiento de la responsabilidad civil. En el mismo sentido se pronunció la acusación particular, que se adhirió a la petición de pena formulada por la Fiscalía.
Por su parte, la defensa interesó una condena de cinco años de prisión, al entender que concurren dos atenuantes cualificados, y pidió que la responsabilidad civil no se extienda a los menores, al considerar que el acusado no tenía responsabilidad sobre ellos.
El jurado consideró probado que no se trata de un asesinato, sino de un homicidio doloso, y rechazó igualmente la posibilidad de indulto o suspensión de la pena. Concluida la vista, el juicio quedó visto para sentencia, a la espera de la resolución judicial que concrete la pena.
- La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León
- Dos fallecidos en las carreteras de Castilla y León en las últimas horas
- Disfruta del balneario más bonito de España en esta ciudad de Castilla y León: este lugar mágico te sorprenderá para realizar una escapada perfecta
- Aunque no te lo creas, este bosque y lago glaciar no están en Sanabria
- El caldillo de gato: la receta que se comía hace años en muchos pueblos de Zamora, Salamanca y Ávila
- ¿Cuánto cobrarán los miembros de las mesas electorales en las elecciones de Castilla y León?
- Superjueves en el campo de Castilla y León con tractoradas en siete provincias
- Sanabria, en aviso naranja por fuertes lluvias, que podrían dejar hasta 80 litros en tan solo 12 horas