El jurado popular considera culpable por homicidio doloso sin alevosía al hombre que acabó con la vida de su pareja en Béjar

El jurado popular declaró hoy culpable de un delito de homicidio doloso con intención de matar al autor confeso de la muerte de su pareja en Béjar el 30 de agosto de 2023, tras una deliberación que se prolongó durante cerca de 48 horas. El veredicto comenzó a leerse pasadas las 10.00 horas de este sábado.

El jurado no aprecia el agravante de género, pero sí la de parentesco, y acepta los atenuantes de arrebato y confesión. Asimismo, descarta que el acusado actuara bajo la influencia del alcohol o las drogas, al considerar que no quedó acreditado que estas sustancias fueran determinantes en los hechos. Tampoco aprecia alevosía, y concluye que la muerte se produjo por asfixia, informa Ical.

Ministerio Fiscal y Acusación

Tras conocerse el veredicto, el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular solicitaron la imposición de 15 años de prisión por homicidio doloso, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de cumplimiento de la condena, libertad vigilada durante ocho años y el mantenimiento de la responsabilidad civil. En el mismo sentido se pronunció la acusación particular, que se adhirió a la petición de pena formulada por la Fiscalía.

Por su parte, la defensa interesó una condena de cinco años de prisión, al entender que concurren dos atenuantes cualificados, y pidió que la responsabilidad civil no se extienda a los menores, al considerar que el acusado no tenía responsabilidad sobre ellos.

El jurado consideró probado que no se trata de un asesinato, sino de un homicidio doloso, y rechazó igualmente la posibilidad de indulto o suspensión de la pena. Concluida la vista, el juicio quedó visto para sentencia, a la espera de la resolución judicial que concrete la pena.