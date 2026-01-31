Fallece el conductor de un camión que volcó a la altura de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)
Efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Valladolid y Sacyl acudieron al lugar del accidente, donde los sanitarios certificaron el fallecimiento del hombre
Ical
Valladolid
Un hombre de 42 años falleció en el mediodía de hoy en torno a las 12.01 horas después de que el camión cisterna que conducía transportando leche sufriera un vuelco en el kilómetro 6 de la VA-302, a la altura del municipio vallisoletano de Aldeamayor de San Martín, dejándole atrapado en la cabina.
Según confirman a Ical desde el Servicio de Emergencias Castilla y León 112, la sala de operaciones trsladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió al lugar asistencia. Una vez allí, los facultativos sanitarios confirmaron a la Guardia Civil que el conductor se encontraba fallecido.
- La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León
- Dos fallecidos en las carreteras de Castilla y León en las últimas horas
- Disfruta del balneario más bonito de España en esta ciudad de Castilla y León: este lugar mágico te sorprenderá para realizar una escapada perfecta
- Aunque no te lo creas, este bosque y lago glaciar no están en Sanabria
- El caldillo de gato: la receta que se comía hace años en muchos pueblos de Zamora, Salamanca y Ávila
- ¿Cuánto cobrarán los miembros de las mesas electorales en las elecciones de Castilla y León?
- Superjueves en el campo de Castilla y León con tractoradas en siete provincias
- Sanabria, en aviso naranja por fuertes lluvias, que podrían dejar hasta 80 litros en tan solo 12 horas