Fallece el conductor de un camión que volcó a la altura de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)

Un hombre de 42 años falleció en el mediodía de hoy en torno a las 12.01 horas después de que el camión cisterna que conducía transportando leche sufriera un vuelco en el kilómetro 6 de la VA-302, a la altura del municipio vallisoletano de Aldeamayor de San Martín, dejándole atrapado en la cabina.

Según confirman a Ical desde el Servicio de Emergencias Castilla y León 112, la sala de operaciones trsladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió al lugar asistencia. Una vez allí, los facultativos sanitarios confirmaron a la Guardia Civil que el conductor se encontraba fallecido.