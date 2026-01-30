El plazo para solicitar las ayudas de la PAC para 2026 comienza el próximo 2 de febrero

El plazo para solicitar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para 2026 comenzará el próximo lunes, 2 de febrero, y estará abierto hasta el 30 de abril. Unos 585.000 agricultores y ganaderos pueden presentar la solicitud única -ayudas directas, y por superficie y animales de las intervenciones de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas- que este año contará con 4.897 millones de euros, ocho millones de euros más que en la campaña anterior.

Finalizado el plazo, podrán presentar una modificación de su solicitud -entre el 1 y el 31 de mayo- para indicar los posibles cambios en su plan de siembra. Además, si se detecta alguna información errónea, los agricultores y ganaderos podrán adaptar sus solicitudes sin penalización hasta el 31 de agosto.

La solicitud única debe presentarse en la comunidad autónoma en la que radique la explotación o la mayor parte de su superficie. En caso de no disponer de superficie, se presentará en la comunidad autónoma en la que se encuentre el mayor número de animales.

Nuevas empresas

El 2 de febrero también se abre el plazo para las solicitudes de pago de las intervenciones de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas: ayudas por superficie y ayudas ganaderas. En algunas comunidades autónomas también se incluye en la solicitud única la de las intervenciones para el establecimiento de jóvenes agricultores y nuevos agricultores, así como la puesta en marcha de nuevas empresas rurales.

También se podrá realizar la comunicación de cesión de derechos de Ayuda Básica a la Renta y la solicitud de derechos para la Reserva Nacional de Ayuda Básica a la Renta. Para ello, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha habilitado en su página web un nuevo enlace.

Todos los solicitantes deben presentar la “declaración gráfica” de las parcelas agrícolas de la explotación, de acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). Para facilitar la cumplimentación de la solicitud única, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pone a disposición de los solicitantes la información necesaria a través de este enlace. Asimismo, el ministerio mantiene a disposición de las comunidades autónomas la herramienta informática Sistema de Gestión de Ayudas (SGA) que permite la cumplimentación y tramitación de las solicitudes únicas.