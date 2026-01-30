La nieve regresa a Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de la probabilidad de nevadas en Ávila, León, Segovia y Zamora con acumulados significativos en zonas de montaña y que se produzcan rachas fuertes o muy fuertes en todas las provincias de Castilla y León, a excepción de Burgos y Palencia.

Se esperan nevadas que pueden acumular hasta diez centímetros a partir de las 16 horas en la Cordillera Cantábrica de León, y en Sanabria (Zamora) y de cinco centímetros y a partir de las 20.00 horas en el Sistema Central de Ávila y de Segovia.

Asimismo la Aemet alerta de fuertes vientos que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la Cordillera Cantábrica de León, en Sanabria, en el sistema central y sur de Ávila, en buena parte de la provincia de Salamanca así como en varias zonas de Segovia y Soria.