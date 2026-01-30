Mañueco exige por carta a Sánchez una actuación "más firme" para frenar la aplicación provisional de Mercosur

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, envió hoy una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigirle una actuación “más proactiva”, “firme” y “responsable" para frenar la aplicación provisional del acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea y Mercosur, mientras no se den las garantías necesarias para agricultores, ganaderos, cooperativas y la industria agraria.

Fernández Mañueco, que visitó como dirigente del PP la planta de tratamiento de aceites y oleaginosas de Acor en Olmedo (Valladolid), anunció que había remitido la misiva este viernes a Sánchez para explicarle la situación a la que se enfrenta el campo y la posición sobre el acuerdo de Mercosur del Gobierno de Castilla y León, pero también del conjunto del sector, que se reflejó en el último acuerdo del Consejo Regional Agrario.

“Tengo la percepción”, dijo el presidente de la Junta, que Pedro Sánchez es “ajeno a las preocupaciones del campo”, porque a su juicio está “más preocupado de otras cuestiones”. Por ello, justificó la carta enviada al presidente del Gobierno, algo que consideró “crucial”, para evitar que entre en vigor el acuerdo de Mercosur, después de que el Parlamento Europeo haya pedido al Tribunal de Justicia de la UE que evalúe si respeta los tratados de la Unión.

Una posición "unida y firme"

Al respecto, Fernández Mañueco, que estaba acompañado de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, aseguró que es “imprescindible” que se escuche desde todas las instituciones la “posición unida y firme” del campo de Castilla y León. “Decimos con voz serena, pero también contundente, cuál es nuestra posición en torno a estas reivindicaciones”, afirmó el candidato ‘popular’, quien espera Sánchez le responda la próxima semana.

En ese sentido, insistió en que comprenden y comparten la “preocupación” de Acor, pero también de todo el sector remolachero y el conjunto del campo en este momento. “No podemos permitir que nada suponga la puntilla para la remolacha, los remolacheros o ninguna producción de la Comunidad”, dijo para añadir que Mercosur no puede entrar en vigor si no está acompañado de cláusulas y garantías de salvaguarda para preservar el futuro y la rentabilidad del campo.

Al respecto, Fernández Mañueco reiteró la posición de la Junta y las organizaciones agrarias -Asaja, UPA-Coag y UCCL- en el último Consejo Agrario, a la que se ha adherido el clúster Vitartis y Urcacyl (Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León). Así, citó la “reciprocidad real”, que aclaró supone que los agricultores y ganaderos puedan producir en igualdad de condiciones respecto a otros países y que se apliquen las mismas exigencias sanitarias o fitosanitarias que las que hay en España y Europa, a través de “cláusulas espejo”.

De la misma forma, demandó un refuerzo de los controles en frontera para que se cumplan “de verdad” y para garantizar que la “reciprocidad se cumpla”, así como la “igualdad en la producción”, con el fin de que no haya “competencia desleal”. Además, exigió clausulas de salvaguarda “reales e inmediatas” para actuar sin demoras ante incrementos “excesivos” de las importaciones o caídas de los precios. A todo ello unión las compensaciones “operativas” por daños cuando sea necesario.

Desde la Junta, recordó Fernández Mañueco, también han hecho “su trabajo” sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, con otro acuerdo en el Consejo Regional Agrario, respaldado “por unanimidad” por todo el sector, para defender los intereses del campo, algo que señaló “no es un tema menor”.

Sobre ello, el presidente de la Junta insistió en que la nueva PAC tiene que ser “fuerte” y “sin recortes”, con el fin de que los agricultores y ganaderos puedan desarrollar su vida, su profesión y su futuro en la Comunidad, pero también para que haya un suministro de alimentos de calidad para toda España. En su opinión, se trata de “exigencias justas y ecuánimes”, por lo que se comprometió a seguir trabajando para que se cumplan, de la mano del “diálogo” de las organizaciones agrarias, pero también de las cooperativas y la industria agroalimentaria.

La sexta cooperativa

Por otra parte, el presidente de la Junta y candidato popular aseguró que en Castilla y León están “orgullosos” de las cooperativas, en especial, de Acor, que insistió es la “sexta más importante de España”. De hecho, destacó que mantiene 500 empleos, supera los 3.500 socios y las 30.000 y 40.000 hectáreas de cultivos, a lo que unió su contribución al mantenimiento de la actividad y la vida en el medio rural.

Fernández Mañueco subrayó que el complejo industrial de Olmedo, cuyas instalaciones recorrió este viernes, es el “más amplio y moderno de toda España" en su sector, por lo que valoró la actuación del consejo rector, el equipo directivo y los socios de Acor por su “compromiso” con Valladolid y Castilla y León.