Un maniquí en medio del río Pisuerga en Valladolid moviliza los servicios de emergencias
Una llamada al servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León alertó sobre la presencia de un cuerpo en el río
Efe
Poco antes de las once de esta mañana una persona ha llamado al servicio de emergencias de Castilla y León 1-1-2 para alertar de que había un cuerpo en medio del río Pisuerga, a su paso por la capital vallisoletana, aunque tras movilizar a los servicios de emergencias se ha comprobado que era un maniquí.
En concreto, el aviso ciudadano ha entrado a las 10.56 horas, y ha explicado que había un cuerpo en medio del río Pisuerga, entre la pasarela de El Corte Inglés y el puente de Arturo Eyries de la capital vallisoletana.
Ante esa llamada, el 1-1-2 ha avisado a las policías nacional y municipal, los bomberos, y emergencias sanitarias, que han enviado una UVI móvil a la zona.
En torno a las 11.20, el 1-1-2 ha explicado que los servicios de emergencia han constatado que se trataba de un maniquí, por lo que han desmovilizado los medios enviados.
