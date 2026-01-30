Al menos cinco heridos tras una colisión entre dos turismos y un camión en la A-62 a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Un varón de unos 50 años quedó atrapado en el interior de uno de los vehículos y tuvo que ser excarcelado por los Bomberos de la Diputación
Ical
Al menos cinco personas resultaron hoy heridas en un accidente de tráfico ocurrido en las carreteras de Salamanca. En concreto, el incidente se produjo a las 15.44 horas a la altura del kilómetro 325 de la autovía A-62, en sentido Portugal, dentro del término municipal de Ciudad Rodrigo, donde tuvo lugar una colisión entre dos turismos y un camión.
Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, fue la propia Guardia Civil quien informó del accidente y reclamó la presencia de los Bomberos de la Diputación de Salamanca, puesto que uno de los heridos, un varón de unos 50 años, quedó atrapada en el habitáculo de uno de los vehículo y tuvo que ser excarcelado.
Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó asistencia médica al lugar.
