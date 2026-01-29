Visita este monasterio cisterciense en Castilla y León: una joya del patrimonio histórico de la comunidad autónoma

Castilla y León guarda auténticas joyas que aun están por descubrir. Cada provincia tiene un encanto propio que hace las delicias de todos aquellos turistas que quieran disfrutar de un turismo diferente e icónico.

Un recorrido por siglos de historia

El histórico Monasterio de Santa María de Huerta, joya del patrimonio cisterciense situada en la provincia de Soria, continúa consolidándose como uno de los principales destinos culturales y turísticos de Castilla y León.

La llegada de visitantes nacionales y extranjeros interesados en historia, arquitectura y espiritualidad ha aumentado de forma constante en los últimos años.

El monasterio se levanta majestuoso desde finales del siglo XII como uno de los principales exponentes del arte cisterciense en España.

Su construcción, impulsada por Alfonso VII y bajo la protección de Rodrigo Ximénez de Rada, combina elementos románicos, góticos, platerescos e incluso herrerianos, reflejando siglos de historia religiosa y artística en un solo conjunto monumental.

Los visitantes que se acercan al monasterio pueden recorrer sus espacios más emblemáticos, como la iglesia de tres naves, el refectorio gótico del siglo XIII, considerado por muchos expertos uno de los más notables de España por su sobriedad y luminosidad, y los distintos claustros que articulan la vida monástica.

El recorrido turístico se realiza principalmente en la planta baja, donde se concentran las dependencias artísticas y las partes más antiguas del edificio.

Este enclave histórico no solo atrae a amantes del arte y la arquitectura, sino también a quienes buscan experiencias de turismo cultural, naturaleza y patrimonio vivo, fortaleciendo así la oferta turística de la provincia de Soria.