El paso de "Kristin" deja crecidas en ríos de Salamanca, donde el agua llega al casco urbano de Miranda de Azán y se ha desbordado el Águeda

El paso de la borrasca Kristin durante la jornada de este miércoles deja hoy, 24 horas después, fuertes avenidas en ríos de la provincia de Salamanca, donde el agua llega con intensidad a diferentes arroyos que circundan el casco urbano de Miranda de Azán, y con el desbordamiento del río Águeda, en la comarca de Ciudad Rodrigo. La provincia charra se lleva en estos momentos la peor parte, donde se han generado complicaciones que, a estas horas, los servicios de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación se afanan por resolver.

Los operarios de la institución provincial trabajan para auxiliar a los vecinos de Miranda de Azán tras las inundaciones que afectan a la localidad. Durante las últimas horas, los bomberos realizaron tareas de achique de agua, limpieza de zonas públicas y espacios afectados, contribuyendo de forma activa a que la vida en el municipio pueda volver a la normalidad lo antes posible.

Este despliegue se enmarca dentro del operativo que la Diputación para ayudar a los pueblos de la provincia tras los efectos del temporal. Por otra parte, debido al desbordamiento del río Águeda, a su paso por la comarca de Ciudad Rodrigo, permanecen cortadas al tráfico varias carreteras de la red provincial, incluidas la DSA-350, en el tramo de Sanjuanejo a la DSA-355; la DSA-469, en el tramo de Ciudad Rodrigo a Gallegos de Argañán; y la DSA-460, en el tramo de Lumbrales a Olmedo de Camaces.

La institución provincial recomendó “extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios por la zona y respetar la señalización y las indicaciones de los servicios de emergencia”.

Desbordamientos

Además de estos municipios, el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió avisos por desbordamientos es Aldehuela de la Bóveda, por un arroyo a la altura del kilómetro 245 de la carretera N-620; en Boadilla, término municipal de La Fuente de San Esteban; y en Brincones, donde se formó una balsa de agua a la altura del kilómetro 15 de la carretera DSA-551.

En estos momentos, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) contabiliza dos avisos rojos en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), ambos en Salamanca por el aumento del cauce del río Huebra, en Puente Resbala, con 8,56 metros de altura, y en Saucelle, con 9,27 metros y 383,5 metros cúbicos por segundo. A ellos se suma otro en nivel naranja en Riaza (Segovia), por el río del mismo nombre, con algo más de un metro y 15,3 metros cúbicos por segundo en ese punto de control.

En amarillo se encuentran el Eresma, en Segovia capital (2,1 metros y 24 metros cúbicos por segundo), el Cega, en Pajares de Pedraza (1,54 metros y 29 metros cúbicos por segundo), el Duero, en Saucelle (6,8 metros y 1.205 metros cúbicos), el Águeda, en Saelices El Chico 3,5 metros y 271,8 metros cúbicos), estos dos últimos en Salamanca, y el Cea, en Valderas (León), con tres metros de altura y 55 metros cúbicos por segundo.

Incidencia en carreteras

Además de las tres carreteras cortadas por las inundaciones en Salamanca, se encuentran cerradas al tráfico por el mismo motivo la LE-5703, en Cea, y la LE-5705, en Villaselán, y por afección causada por las fuertes lluvias, la LE-6706, en Villapeceñil, y la LE-6704, en Saelices del Río, todas ellas en la provincia de León.

A ellas se suman, por nieve, la ZA-103, en San Martín de Castañeda (Zamora), y la DSA-180 y DSA-191, en el entorno de la estación de esquí de La Covatilla.

Igualmente, es necesario el uso de cadenas en cinco vías. Tres de ellas en León: la LE-473, en Geras; la LE-234, en Prioro; y la LE-233, en Besande. También, en la SA-203, en El Cabaco (Salamanca), y la BU-571, en Río de la Sía (Burgos).