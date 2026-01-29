Mañueco invita a Carlos Martínez a enviar a Sánchez y Ferraz su propuesta sobre que gobierne la lista más votada

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, instó hoy a su rival socialista, Carlos Martínez, a enviar a Ferraz o al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su propuesta sobre que gobierne a partir del 15 de marzo la Comunidad el partido más votado o con más procuradores. “Esa es la forma de hacer política del sanchismo en Castilla y León”, dijo.

“Eso a quien se lo debe decir es a quien ha perdido las elecciones y está gobernando en nuestro país, es a Sánchez”, dijo Fernández Mañueco en una comparecencia ante los medios en la sede del PP de Salamanca, antes de acudir a la entrega de los III Premios Diagnóstico 2026.

En ese sentido, Fernández Mañueco recordó que en las elecciones de hace cuatro años, en febrero de 2022, la candidatura del PP que encabezaba fue la más votada y, por ello, está gobernando. “Le invito a que le remita esta propuesta a Ferraz y a Pedro Sánchez”, dijo el presidente de la Junta y candidato a la reelección.

Extremadura

Respecto de la situación que se está viviendo en Extremadura y su impacto en Castilla y León, insistió en que lo que vaya a suceder en la Comunidad lo decidirán los castellanos y leoneses y añadió que lo que dictaminen sobre el PP el 15 de marzo será “sagrado”. “Vamos a respetar, como no puede ser de otra manera, la decisión de las urnas”, dijo para insistir en que las próximas elecciones se juegan “aquí” -en referencia a Castilla y León-.

De esta forma, Fernández Mañueco descartó la opción de trazar un acuerdo general, decidido en Madrid, sobre el futuro gobierno de Castilla y León en paralelo a lo que ha sucedido en Extremadura. “Eso creo que son de otras formaciones políticas”, no del Partido Popular de Castilla y León.

En cuanto a las palabras del portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, que aseguró que el PP no estaba en condiciones de “exigir nada” a su formación, le recordó que “dejó el trabajo sin hacerlo” en la Junta y que “tiró la toalla en la mitad del camino”, tras abandonar el Ejecutivo en julio de 2024.

Precisamente, recordó que los dirigentes de Vox gestionaban la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural cuando este jueves se están produciendo protestas en Castilla y León para demandar cuestiones que a su juicio son ”razonables y justas". “Cuando vinieron mal dadas salieron corriendo”, dijo ya que señaló fue el PP el que aprobó las ayudas a la sequía, a la enfermedad hemorrágica epizoótica, la lengua azul o la gripe aviar.

"Cuando han venido mal dadas contra los agricultores y ganaderos, quien ha respondido ha sido el Partido Popular. Otros dejaron el trabajo a medias, no quisieron gestionar o no supieron gestionar. No soy yo, sino los hechos los que me dan la razón”, concluyó Fernández Mañueco.